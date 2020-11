“Váya y les dice: ‘vea esta es mi lista y esta es mi colilla de pago. Entonces como ustedes se darán cuenta el próximo mes no les puedo pagar a todos, entonces hablo con todos para que me ayuden a que me bajen la cuota para no quedarles mal' hay que dar la cara para que nos ayuden. ‘Y si me ayudan yo voy a salir adelante y si no me ayudan voy a tener que tomar la decisión de dejar a gente por fuera’, porque no hay opción, lamentablemente ya nos metimos en el problema, idealmente lo mejor es no llegar a ahí", recomendó.