“Lo que no debe de hacer es pagar, porque el dinero está siendo perdido, no por el hecho de que pague significa que el proceso va a detenerse. Hay casos que por ejemplo tienen una cuota de ¢40.000 mensuales, empiezan a pagar ¢20.000 pensando que nos los manden a cobro judicial, pero igual los van a mandar porque no está cumpliendo con el pago comprometido”, detalla la abogada.