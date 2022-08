Revisión técnica en manos del MOPT comenzará solo con entrega de ‘stickers’ a cuatro carros por hora

Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) operarán la estación de revisión técnica vehicular, de forma temporal, con 14 mecánicos institucionales.

Con la atención de cuatro vehículos por hora y solo para entrega de stickers o calcomanías, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) comenzará a brindar servicios vinculados con la revisión técnica vehicular en la estación de Alajuelita, a partir del martes 16 de agosto.

En la primera semana no se harán inspecciones de automotores, sino que solo se atenderán a dueños de vehículos recientemente importados que ya tenían la tarjeta de revisión técnica y estaban a la espera de que el Registro Nacional les entregara las placas para retirar el sticker.

Eso sí, funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Cosevi) y la viceministra administrativa, Ángela Mata, aclararon la tarde de este viernes 12 de agosto, que únicamente habrá capacidad para atender cuatro automotores por hora, pues van a operar con horario de oficina, es decir, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 4 p. m., se recibirían 32 vehículos por día y 160 a la semana.

Las nuevas circunstancias implicarán que pasarán algunas semanas o más aún para que puedan completar la entrega, pues hay 3.500 vehículos en esa condición, según José Manuel Chaves, encargado de inspección técnica vehicular del Cosevi. Ni la directora ejecutiva del Consejo, Cindy Coto, ni la viceministra manejaban el dato.

Las personas que tienen vehículo en esa condición deben sacar una cita para actualizar sus datos y solicitar la entrega del sticker. La gestión debe realizarse en el sitio web del Cosevi a partir de las 3 p. m. de este mismo viernes 12 de agosto.

No obstante, ni Coto ni Mata garantizaron que el sistema habilitado para estas citas no vaya a saturarse o no presente los mismos problemas que las plataformas para solicitar cupos de exámenes teóricos o prácticos.

Quienes obtengan la cita para este trámite, deben presentarse en la estación de Alajuelita con el vehículo, la tarjeta de revisión técnica, las placas, el derecho de circulación y el derecho de propiedad.

En caso de que una persona no pueda hacer la gestión por Internet, podría sacar la cita de manera presencial en la estación.

Otros servicios comenzarán a darse en esta misma sede de manera gradual, de la siguiente forma:

--A partir del 24 de agosto se atenderán a propietarios sean personas o empresas que tienen vehículos importados nuevos o usados para comercializar en el país. Los interesados deberán sacar la cita para la inspección, a través del sitio web de Cosevi a partir del 21 de agosto, cuando se habilitará.

El costo de la inspección será de ¢14.000 , es decir, la misma tarifa que tenía la empresa Riteve, que brindó el servicio hasta el 15 de julio. Ese es el cobro aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

--A partir del 29 de agosto van a empezar a atender a los propietarios rezagados con la revisión, es decir, cuyos automotores tienen placas finalizadas en 1, 2,3, y 4.

Esas personas también van a sacar la cita por el sitio del Cosevi. Aunque se prometió la habilitación de un call center, aún no se conoce si será tercerizado ni cuándo comenzaría.

--A partir del 5 de setiembre comenzarán a atender a vehículos de transporte público, los que realizan dos inspecciones al año: buses y taxis.

A pesar de que el jerarca del MOPT, Luis Amador, aseguró días atrás que tenían hasta 40 mecánicos de la institución para operar de manera provisionalmente la estación de Alajuelita, este viernes se informó de que solo contarán con 14 funcionarios para operar cuatro de las seis líneas de inspección.

En este sentido, José Manuel Chaves, de Cosevi, reconoció que no es posible traer más personal porque deben atenderse otras tareas. “No se puede desvestir un santo para vestir otro”, afirmó.

El encargado confirmó además que la revisión técnica será la misma que aplicaba Riteve: seguridad registral, verificación externa, interna e inferior; sistema de frenos, suspensión, luces, retrovisores y emisión de contaminantes, entre otros.