Renuncia directora de Gobernanza Digital por choque con nueva jerarca del Micitt

Paula Brenes Ramírez, directora de Gobernanza Digital del Gobierno, renunció a su cargo este jueves en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) por un choque de criterio con la nueva jerarca de esa cartera, Paula Bogantes.

Brenes había asumido el puesto en julio pasado en el marco de la emergencia por ataques cibernéticos contra instituciones públicas, atribuida al llamado grupo Conti.

En su carta de renuncia, la cual confirmó el Ministerio, la ahora exfuncionaria justificó su salida por un conflicto con la recién llegada ministra relacionado con la adjudicación de una herramienta contra ataques cibernéticos. La cartera anunció que iba a referirse al asunto en el transcurso de este viernes.

Según sus explicaciones, el jueves 16 de febrero se envió a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) el oficio MICITT-DGDCFD-OF-040-2023, resultado de un acuerdo alcanzado en la mesa técnica que se realiza los miércoles. En ese foro, participan diferentes instituciones que dan seguimiento a acciones vinculadas con la Emergencia Nacional por Ciberseguridad.

La mesa técnica, según el texto de su renuncia, acordó el 15 de febrero emitir el oficio citado luego de que se validaran una serie de criterios técnicos que expresaban preocupación por un situación que se estaba presentando en ese momento la cual consistía en el vencimiento de una herramienta de seguridad que estaba en préstamo.

El oficio pedía a la CNE atender con más velocidad este asunto y expresaba la inquietud de la mesa al respecto.

Como efecto de las conversaciones, dice el documento, se procedió con la adjudicación de una herramienta cibernética ya no en calidad de préstamo con la cual se le brinda protección a instituciones públicos ante posibles ataques.

El conflicto vino cuando la ministra Bogantes le ordenó a Brenes Ramírez dejar sin efecto el mensaje remitido a la CNE donde advirtió todo el riesgo y la preocupación.

“El día de hoy recibí su correo electrónico que me solicita emitir otro oficio que deje sin efecto el documento mencionado, lo cual no es procedente debido a que no es válido dejar sin efecto por Micitt un criterio técnico que expresamente fue solicitado y tomado en la mesa de situación por los miembros técnicos”, dice textualmente la exfuncionaria a la ministra Bogantes.

Debido a este desacuerdo con la decisión de la jerarca, Brenes Ramírez anunció su salida a partir del 10 de marzo, dando así los 15 días de preaviso que por ley corresponden.

