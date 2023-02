Exdirectora de Gobernanza Digital explica razones de su renuncia

Paula Brenes Ramírez renunció este jueves como directora de Gobernanza Digital por un conflicto con la recién nombrada jerarca del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes Zamora, quien asumió la cartera el 6 de febrero pasado, tras fungir como viceministra de Comercio Exterior.

Poco después de que trascendiera su salida, este viernes, Brenes explicó a La Nación las razones que la llevaron a alejarse de la coordinación del máximo grupo de asesoría y guía técnica en materia de seguridad informática del Gobierno, el cual ha venido impulsando acciones para prevenir nuevos ataques a entidades públicas y afectación de servicios como los ocurridos en 2022.

La motivación, como dijo en su carta de renuncia, se relaciona con el oficio MICITT-DGDCFD-OF-040-2023 enviado por una mesa técnica de expertos el 16 de febrero a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), en el cual se advertía del vencimiento de la autorización para usar una herramienta de seguridad.

“La mesa decidió el 15 de febrero que estábamos contra el tiempo porque se nos acercaba la fecha de vencimiento de una herramienta de seguridad que teníamos en préstamo a nivel de instituciones, es un instrumento para resguardo de los sistemas de instituciones públicas”, relató la ingeniera.

Como el préstamo de la herramienta estaba por vencer, el grupo envió el documento para manifestar su “profunda preocupación porque si vencía, quedábamos al descubierto”.

Según la ingeniera, el oficio a la CNE era una alerta expresa de todos los miembros técnicos de la mesa por ese vencimiento y, además, por los tiempos de respuesta para atender la situación.

Al final, relató, fue posible comprar la herramienta y asegurar la protección.

Sin embargo, añadió Brenes, luego de esa gestión recibió un correo electrónico de la ministra en el cual le solicita dejar sin efecto el oficio enviado a la CNE, incluidos todos los comentarios de inquietud expresados en su momento por la mesa técnica.

“Me vi forzada a poner la renuncia. No está en mi poder invalidar a toda una mesa técnica que tomó una decisión entre muchos compañeros, no es mi competencia; sencillamente no puedo atender una orden que no está en mi margen de acción”, afirmó.

La salida de Brenes supone un revés para las autoridades dada su conocimiento en la materia. Ella es ingeniera informática licenciada en Desarrollo de Software con una maestría en esa especialidad; incluido un énfasis en administración de proyectos.

Como parte de su formación, estudió transformación digital, liderazgo para la innovación y estrategia organizativa en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

En Columbia Business School se especializó en estrategias digitales y, en el Digital Business School de España, en estrategias de mercadeo. Antes de asumir el cargo al cual renunció, laboró en la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) en el departamento de Clima de Inversión.