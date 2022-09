Procuraduría pide investigar a alcalde de Santa Ana por aprobar alza de salario, nombramientos y cursos para su esposa

Gerardo Oviedo Espinoza es alcalde de Santa Ana desde 2007. El periodo actual al frente del ayuntamiento finalizará en 2024.

Un informe de la Procuraduría de la Ética Pública señala al alcalde de Santa Ana, Gerardo Oviedo Espinoza, por presunto incumplimiento de deberes y posibles faltas al deber de probidad en las que habría incurrido al aprobar alzas salariales, capacitaciones, nombramientos y recargas a favor de su esposa, Marilú Sánchez Venegas, quien es funcionaria de ese ayuntamiento desde 1985.

De acuerdo con la pesquisa, firmada en julio del presente año por Lissy Dorado Vargas, procuradora de la Ética Pública, desde que Oviedo asumió la Alcaldía, en febrero de 2007, su cónyuge obtuvo mejoras salariales, nombramientos y recargos que la hicieron ascender dentro de la entidad.

Por ejemplo, el jerarca avaló en 2008, una acción de personal para subir un 6% la remuneración mensual de su cónyuge. Además, en marzo de ese mismo año firmó el nombramiento de su pareja como proveedora municipal y, al mismo tiempo, le asignó el recargo de la Dirección Administrativa. Posteriormente, en junio de 2008, la colocó como directora de Hacienda.

En la actualidad, Sánchez Venegas es directora de Gestión Administrativa de la Municipalidad de Santa Ana y posee, según admitió Oviedo, uno de los salarios más altos de la entidad, solo comparable con los pagos mensuales del auditor y del alcalde.

Otro cuestionamiento de la Procuraduría es que, entre 2008 y 2018, Oviedo realizó y rubricó 11 evaluaciones de desempeño de su esposa y, como su jefe directo, dio luz verde para múltiples solicitudes de vacaciones.

Según dijo la Procuraduría, los hechos atribuidos al jerarca municipal representan un conflicto de intereses, presunto incumplimiento de deberes, faltas al deber de probidad, de abstención, de imparcialidad, de objetividad y de independencia de criterio. Por lo tanto, solicitó al Concejo Municipal abrir un procedimiento administrativo contra el alcalde para precisar si cometió faltas y establecer eventuales sanciones.

Otras solicitudes de la Procuraduría fueron trasladar el asunto al Ministerio Público e “informar al Concejo Municipal que entre parientes por consanguinidad o afinidad no puede existir un relación de jerarquía y subordinación”. Sobre el segundo punto también requirió “analizar si en ese municipio trabajan parientes en esta condición, para que se busque una solución, de conformidad con el ordenamiento jurídico.

El alcalde de Santa Ana manifestó que sabe de la existencia del informe, pero aseguró que no lo ha leído, pues se trata de un documento confidencial.

“Todavía a mí no me han notificado al respecto, supongo que está en el proceso de nombramiento de órgano director para la investigación o una cuestión así. Es un tema confidencial”, declaró Oviedo en una entrevista realizada este jueves 1.º de setiembre.

El jerarca afirmó que nunca favoreció a su esposa, pues el aumento salarial mencionado, según él, fue aplicado a todos los funcionarios municipales. Sin embargo, el informe de la Procuraduría de la Ética pública no menciona eso.

“No se le hizo (a su esposa) ningún favor, lo que se le está haciendo es recargándole el trabajo, no entiendo por qué puede haber un conflicto de intereses, no es un favorecimiento. Lo que se le recargó fue el trabajo, no se le dio un beneficio. Yo firmé las acciones de personal y ya están firmadas, si eso tiene... Que hagan la investigación, los trámites que tengan que hacer y ya lo veremos a nivel de juzgados qué es lo que se va a determinar”, comentó el alcalde.

El análisis de la Procuraduría también indicó que el alcalde favoreció a su pareja con capacitaciones.

“Al tener el señor Gerardo Oviedo Espinoza, un interés personal en la aprobación de los asuntos referidos a su esposa, debió inhibirse como alcalde municipal, de conocer los asuntos relacionados con la señora Marilú Sánchez Venegas, con el fin de no generar dudas razonables sobre su imparcialidad y objetividad, a lo hora de tomar la decisión, y ser sustituido para ese efecto, por el vicealcalde, si este no poseía un impedimento para conocer del asunto”, expresó la Procuraduría de la Ética Pública.

“El señor Gerardo Oviedo Espinoza, no gestionó el conflicto de intereses de forma adecuada solicitando ser sustituido del conocimiento del mismo, con lo que se presume violentó su deber de probidad, al no abstenerse de conocer del asunto en el que tenía un interés privado, propiciando un conflicto de intereses real”, añadió.

Defensa Copiado!

Marilú Sánchez Venegas, esposa de Oviedo, declaró que el salario de ella es alto porque ocupa un puesto de directora y, además, labora desde 1985 en el Ayuntamiento, lo cual quiere decir que acumula muchas anualidades.

“Lo único que yo sé es que hicieron una investigación sobre algunos temas, pero no conozco de qué se trata el informe o qué fue lo que se aprobó (...) A mí no me han aprobado nada que no sea lo que corresponde o de lo que tengo derecho de acuerdo a los años de servicio en esta municipalidad”, comentó la funcionaria al ser consultada sobre este tema.

Oviedo y Sánchez se casaron en1986 y ambos laboran desde hace décadas en el gobierno local de Santa Ana.

Sánchez agregó que nunca le aprobaron un aumento salarial especial y exclusivo para ella, sino que fue un alza para todos los empleados municipales.

Admitió que fue nombrada en el puesto actual por su marido a través de un supuesto concurso público.

“Para mí, están tergiversando la información (...) Yo participé en un concurso, el estudio lo hizo el Departamento de Recursos Humanos y participó otra persona más. Bueno diay... en ese momento ni siquiera lo sabíamos, porque este tema de conflicto de intereses ha salido ahora a la luz pública. No me han favorecido en nada”, concluyó.