“La denuncia la realizó una señora en el 2011, tres meses después de no ser elegida para una plaza en propiedad como oficinista”, afirmó el alcalde, quien detalló que la mujer trabajaba en un puesto para el que no se requería bachillerato. Luego –añadió– laboró por un periodo en un cargo interino de oficinista. Esta plaza se sacó a concurso y la mujer, por no tener bachillerato, no fue elegida, contó.