Operador de planta de AyA informó de ‘olor a diésel en el ambiente’ desde noche del lunes 22 de enero

Un operador de la planta potabilizadora del AyA en Guadalupe alertó sobre “olor a “diésel en el ambiente” desde la noche del lunes 22 de enero, según consta en una bitácora, cuyo texto fue divulgado por seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en la entidad.

En el documento, el operador de la planta del turno de la noche del lunes y madrugada del martes hace constar que se revisó agua sedimentada, filtrado y tanque; concluye que “hay olor en el ambiente pero el agua no tiene olor ni sabor de nada”. El dato fue anotado en seis ocasiones a lo largo del turno de 6 p. m. a 6 a. m., durante el cual, el trabajador informa de una serie de acciones tomadas y de la presencia de otros funcionarios que tuvieron conocimiento del olor.

Edwin Marín, presidente de la seccional, criticó el hecho de que aunque el director de plantas potabilizadoras del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, un funcionario de apellido Ramírez, tuvo conocimiento del hecho permitió que continuara el suministro de líquido.

“A él se le comunicó a través de las bitácoras respectivas y de forma verbal y aun así permitió que el agua se siguiera distribuyendo, afectando de gran forma e irresponsablemente a la población”, aseveró Marín.

Fue el martes 23 de enero cuando debido a la cantidad de reportes de clientes el AyA de Tibás, Moravia y Goicoechea, principalmente, que comenzaron a tomarse muestras. Sin embargo, no fue sino hasta el jueves 25 que el Instituto confirmó la presencia de un hidrocarburo en el líquido.

En criterio de los representanes sindicales, Ramírez debe dar una explicación sobre lo ocurrido y la razón por la que ignoró las alertas de los operarios.

La Nación solicitó al AyA una posición sobre la denuncia vía correo electrónico a las 2:44 p. m de este lunes. Al cierre de esta publicación no se había recibido respuesta.

El operador de la planta potabilizadora del AyA de Guadalupe hizo constar que había olor a combustible en el ambiente. Así aparece en la bitácora de la noche del lunes 22 de enero y madrugada del martes 23. Foto: Tomado de ANEP

Una semana de crisis

El Ministerio de Salud estimó que 107.000 pobladores de Tibás, Goicoechea, Moravia y San José y Montes de Oca se están viendo afectadas por la presencia de hidrocarburo en el agua potable. La crisis cumple ya una semana.

Esa entidad informó de que la contaminación sería por un tipo de aceite. El gerente de servicios técnicos de la Refinadora Costarricense de Petróleo(Recope), Alexánder Davis, descartó que haya presencia de diésel o gasolina.

Las autoridades solicitaron colaboración de la Universidad de Costa Rica (UCR) para realizar estudios de cromatografía, con el fin de determinar de qué sustancia se trata y hasta qué punto podría usarse el agua para limpieza u otros fines.

En tanto se determina cuál es la sustancia, la ministra de Salud, Mary Munive, recomendó a la población de las zonas afectadas no usar agua ni para tomar, ni para aseo, ni para cocinar. Además, hervir el agua o clorarla no es suficiente, por lo que se pide no usarla del todo.

“Cuando tengamos el ‘nombre de la criatura’, sabremos si podemos usar el agua para aseo, por ejemplo. Mientras no lo sepamos, mejor no usarla del todo”, mencionó la jerarca.

Mientras tanto, este lunes, el Ministerio de Salud informó de que los sistemas de suministro de Tres Ríos, Los Sitios y La Valencia abastecerán las zonas afectadas, para asegurar que los pobladores tengan líquido potable.

Ciudadanos llevan ocho días sin agua debido a contaminación por hidrocarburos. Este lunes llenaban recipientes con el líquido que distribuye el AyA. / Foto John Durán (JOHN DURAN)

Si una persona sufre alguno de los siguiente síntomas tras consumir agua, debe buscar atención médica.