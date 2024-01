107.000 afectados por agua con hidrocarburo; CCSS reporta atención de seis personas

El Ministerio de Salud confirmó que al menos 107.000 personas están siendo afectadas por la contaminación de agua por un hidrocarburo en Goicoechea, Moravia, Montes de Oca, Tibás y San José.

Hasta el momento, los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reportan dos incidentes de atenciones: uno en la Clínica Clorito Picado, de Tibás, con un paciente, y otro con cinco pacientes en el área de Salud de Moravia.

Mary Munive, ministra de Salud, indicó que estas personas presentaban malestar general, dolor de cabeza, dolor de garganta, debilidad y males digestivos. Recomendó a los ciudadanos que si sufren síntomas tras consumir agua, busquen atención médica.

“No deben existir hidrocarburos en el agua, de ningún tipo. Deben ser cero”, resumió la jerarca.

No obstante, aún se desconoce qué tipo de hidrocarburo está contaminando el agua. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha triplicado el personal para responder a los reportes e identificar la fuente y causa.

Por ahora, solo se sabe que es un hidrocarburo de cadena larga. Puede ser un aceite, pero no precisan cuál. Se ordenaron estudios de cromatografía con la Universidad de Costa Rica (UCR), para determinar de qué sustancia se trata y hasta qué punto podría usarse el agua para limpieza u otros fines. Sin embargo, hasta no conocer la sustancia en específico, recomiendan cautela y no arriesgarse con el líquido que llega por las tuberías.

Alejandro Calderón, subgerente de Sistemas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), explicó que la información se dio varios días después de reportado el evento porque los reactivos toman tiempo en arrojar resultados.

Emergencia con el agua en Tibás, Goicoechea, Moravia y otros cantones josefinos. En la foto, distribución con cisternas realizada en varias comunidades el jueves 25 de enero. (AyA )

Los hechos

La ministra Munive también hizo un repaso de lo sucedido hasta el momento:

Lunes 22: Se recibieron denuncias por olor y sabor del agua. La mayoría llegó en horas de la noche.

Martes 23: Continuaron los reportes por lo que autoridades de AyA se reunieron con representantes de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Esta última afirma que no hay sospechas de fuga de combustible del poliducto. Comenzaron los muestreos.

Miércoles 24: Salud también solicita muestra de aguas.

Jueves 25: Resultados dan positivas con presencia de algún carburante en el agua. Se pide a las personas no usar el líquido y se ordenan muestreos cada 24 horas.

La tarde del 25 de enero, casi 72 horas después de los primeros reportes vecinales sobre problemas con el agua, el AyA confirmó en boletines de prensa que el líquido en Tibás, Moravia y Goicoechea sí tenía restos de hidrocarburo, pero no especificó el tipo de combustible encontrado ni cómo llegó al agua.

Además, se amplió la zona afectada a comunidades de San José y Montes de Oca.

Alejandro Calderón, subgerente de Sistemas, informó de que las concentraciones encontradas eran bajas, aunque sin especificar cantidades.

Frente a esta situación, se reiteró a la población no consumir agua ni tampoco utilizarla para preparar alimentos o para higiene personal.

Esa información fue suministrada luego de múltiples reclamos de los alcaldes de Tibás, Moravia y Goicoechea por la falta de claridad sobre el resultado de los muestreos realizados el martes.

La noche de este jueves varios sitios tuvieron corte del servicio para continuar con el lavado de las tuberías.

También el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria a AyA para que, entre otras medidas, se investigue el origen de la contaminación y se ejecuten todas las acciones para eliminar la presencia de hidrocarburo.

Información en desarrollo.