MOPT sabía que no habría tarifa cero por reinspección, reclaman diputados a ministro

Desde el 7 de octubre, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, conocía que la propia empresa seleccionada para brindar el servicio de revisión técnica vehicular no realizaría gratuitamente la reinspección por una sola falta.

Al menos así se deriva de una carta fechada ese día, que le envió Peter Villari, director para Norteamérica de Inspección de Vehículos de Dekra.

El documento fue la base de uno de los últimos reclamos que escuchó Amador, este lunes, durante la comparecencia voluntaria ante el plenario legislativo, para responder a los cuestionamientos de los legisladores.

Decreto de última hora varió reglas de revisión técnica vehicular

En la nota que citó el diputado Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio, la empresa recordó que un 20% de las reinspecciones son por un solo defecto y 80% por más de uno. Señaló que las reinspecciones representan un 18% de actividad extra y, por lo tanto, un 18% más de costos.

Villari dice en la carta: “Para el primer año de actividad, estimamos $17,3 millones en gastos de operación. El incremento del 18% de estos gastos por unas 500.000 reinspecciones que representan $3,1 millones, lo cual es por cada reinspección equivalente a $5. En nuestra propuesta financiera original, nosotros solicitamos por reinspecciones una tarifa equivalente al 60% de lo que se cobra por la inspección inicial, de $6,60, comparados con los $6,22 del gasto total, con un margen de ganancia de un 6%”, dijo.

Carta a Amador

“Nosotros esperamos que estos hechos y explicaciones pueden demostrar cómo es para Dekra tener estas tarifas por reinspección al nivel que se estimó”, concluyó.

Robles cuestionó a Amador sobre las fechas en que se conocieron las tarifas de inspección. Amador dijo que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) fijó tarifas en agosto, pero no para reinspección; luego el 20 de octubre se conocieron las finales.

Ahí el diputado sacó el tema de la carta con fecha del 7 de octubre, es decir mucho antes de que se conocieran los costos finales. No obstante, Amador no pudo contestar porque la comparecencia terminó. Eran las 5:43 p. m.

El tema ha sido uno de los que ha generado molestia entre los usuarios quienes, el 28 de octubre, cuando comenzó a operar Dekra en el país, se dieron cuenta que deben pagar por una inspección completa cuando el automotor tenga más de una falta. Además, que cuando sea una sola falta no será gratuito como inicialmente anunciaron el mismo Amador y el presidente Rodrigo Chaves.

La información incluso se omitió en la conferencia en Casa Presidencial el 26 de octubre, un día después de haber firmado un decreto con el cambio de reglas y dos días antes de que se reabriera la primera estación de revisión técnica, en Lagunilla de Heredia.

Esas condiciones tomaron por sorpresa a los dueños de carros que acudieron de primero.

Amador insiste en culpar a la Aresep por no haber solicitado tarifa 0 para reinspección Ministro de Obras Públicas asegura que solo pidieron una tarifa máxima, por lo que se entendía que la mínima podía ser cero.

Jonathan Acuña, también del Frente Amplio, le insistió al ministro aclarar si ellos pidieron expresamente la tarifa cero a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep). Amador admitió que no, que ellos solo pidieron fijar una tarifa máxima, por lo que, según él, se entiende que de ahí se puede cobrar hacia la baja, como ocurre con los taxis, ejemplificó.

Ministro Luis Amador pidió dejar ganancia de 16% a empresa encargada de revisión técnica

Sobre esa insistencia, Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional, le recordó que al ser un servicio público no puede haber tarifa cero como lo ha planteado la propia Aresep.

Luis Amador acudió voluntariamente a responder dudas de los diputados sobre la selección de la empresa para revisión técnica y las tarifas. (JOHN DURAN)

Las tarifas Copiado!

¿La empresa Dekra indicó que si no se tenía una tarifa que le permitiera cubrir sus costos no entraba?, le preguntó el liberacionista Gílberth Jiménez.

“Así es. La empresa indicó que si no tenía una tarifa que le permitiera cubrir sus costos no entraba. Hubo que hacer ese cambio (el decreto del 25 de octubre) de manera temporal hasta por seis meses e inmediatamente lo vamos a volver a cambiar”, respondió el jerarca.

Para Amador, la responsabilidad de la modificación de reglas fue de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la cual no acogió una propuesta de Dekra, porque aún no estaba legitimada, ya que el contrato no estaba firmado.

Así el decreto permitió solventar el problema y que la empresa comenzara a operar, pues era urgente porque, alegó, ya venía el cobro de marchamo, había una presa de carros pendientes de inspección e, incluso, dijo, un aumento de accidentes.

“Ahora lo que se necesita es que la Aresep acepte el cálculo que va a enviar la empresa, donde va a ir de nuevo cero por la inspección de un componente y cuatro mil y resto (de colones) por más de dos componentes”, dijo.

Sergio Nogueira, representante de Dekra aquí, dijo en entrevista a La Nación que, de momento, no consideran hacer una solicitud de ajuste.

Ministro defiende selección de Dekra y asegura que puntaje por tarifa se eliminó Jerarca insiste que tras fijación de Aresep solo se basaron en a experiencia para hacer la selección.

Ataque a Aresep Copiado!

Una y otra vez, Amador apuntó contra la Aresep, en algún momento ayudado por las consultas de la oficialista Pilar Cisneros Gallo. Incluso, el ministro afirmó que la Autoridad Reguladora favoreció a la empresa española Riteve, que por 20 años dio el servicio.

Según manifestó, le permitió seguir subiendo tarifas aunque desde hacía 10 años se había pagado la inversión.

Aresep insiste que fijó tarifas de reinspección vehicular ‘sin influencias políticas o presión de terceros’

Igualmente, le reclamó que a Riteve le permitió cobrar el 50% de la tarifa por reinspección, pero no lo admitió con el nuevo operador. “Le permitían a la anterior cobrar 50% y a nosotros no”, expresó.

Durante sus respuestas, Amador, también aseveró que fueron víctimas de un “sabotaje”. Esa, argumentó, sería la causa de un error que apareció en el decreto del 25 de octubre, donde se dijo que debían salir en grúa los vehículos con faltas graves, cuando lo correcto es con faltas peligrosas, como él salió a aclarar días después.

El ministro aseguró que él mismo lo revisó y estaba correcto, pero luego salió publicado con el error. Por el hecho, ya se inició una investigación.

Sin embargo, para el legislador Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, hay una constante de responsabilizar a otros.

“Lo que me sigue pareciendo es que cada vez que ustedes no pueden cumplir algo que prometen, alguien más tiene la culpa, sino es el hecho de que existen tarifas mínimas, es el modelo, la institución, algo que impide que logren lo que prometen, sigue existiendo un conflicto señalado por usted, entre la Aresep, el modelo de fijación y la ley y lo que quieren hacer. ¿Por qué no se informan mejor antes de hacer las propuestas?”, expresó el legislador.

Amador llevó a los diputados un “ampo” con documentos del contrato de Dekra, por lo se le pidió que si estaría dispuesto a volver, una vez que ellos estudien los documentos.

“Regresaré, pero con asesores legales”, adelantó.