Más de la mitad de las personas reprobaron prueba teórica de manejo este año

Un 60% de las personas que matricularon la prueba teórica de manejo entre enero y noviembre de este año no lograron aprobarla, ya sea porque no se presentaron o no alcanzaron la nota mínima que es de 80 puntos, indicó la Dirección General de Educación Vial (DGEV) en un comunicado.

Del total, un 15% corresponde a las personas que desaprovecharon el espacio de la cita, porque no asistieron a aplicar el examen teórico para optar por la licencia de conducir. Mientras que el 45% restante lo reprobó debido a que no consiguió la nota mínima establecida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

[ Ruta 27 tendrá carril reversible el domingo 2 de enero ]

Según la institución, el alto porcentaje de reprobación genera una competencia a la hora de realizar la matrícula entre las personas que perdieron la prueba y las que desean realizarla por primera vez.

El examen consta de 40 preguntas que son seleccionadas de manera aleatoria por el sistema entre un banco de unas 968 interrogantes de selección única. Previo a realizarlo, los interesados deben estudiar el Manual del Conductor y asistir a las clases impartidas por la institución, en caso de matricularlo en modalidad regular.

Desde el pasado viernes 17 de diciembre, la DGEV habilitó 150.000 cupos para las pruebas teóricas que se efectuarán durante el primer semestre del 2022. Con esta liberación de citas lograron satisfacer la alta demanda que tenían por parte de los usuarios, según indicó el MOPT.

La entidad afirmó que aún quedan unos 901 espacios disponibles en la modalidad de transporte público para las sedes de Alajuela, Cartago, Heredia, Liberia, Nicoya, Pérez Zeledón, San Carlos, San Ramón y San José. Este curso es requisito indispensable para las personas que desean optar por una licencia tipo C (C1 y C2), la cual les permite conducir taxi, bus, busetas y microbuses de estudiantes o servicios especiales.

En tanto, entre las sedes de Nicoya y San José, se dispone de 2.391 cupos para aplicar la prueba bajo la modalidad regular, para aquellas personas que deseen solicitar la licencia por primera vez.

[ Usuarios satisfechos con sistema de citas para prueba teórica de manejo ]