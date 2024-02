MarViva acusa de represalia a Gobierno por denuncias contra pesca de arrastre

La Fundación MarViva acusó este miércoles 7 de febrero al gobierno de ejercer represalias por las acciones legales que condujeron a la paralización de un polémico estudio sobre pesca de arrastre promovido por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca).

En específico, la organización atribuyó a las autoridades la realización de gestiones para excluirla de un proyecto de conservación costeado por donantes internacionales; incluidos dos ministerios del Gobierno alemán.

Consultado este miércoles, Heiner Méndez Barrientos, ministro de Pesca y Acuicultura, confirmó tener una incomodidad con MarVivan tanto por el tema de pesca de arrastre como una presunta falta de coordinación con Incopesca.

Según él, Incopesca no ha sido directo en pedir tal exclusión pero adujo desconocer el transfondo de todo el asunto.

Al ser consultado de nuevo si ejerció represalias por el tema de pesca de arrastre, el jerarca de Incopesca respondió: “estoy en interés en conversar pero dentro de un ámbito de respeto mutuo, no se vale golpear la mesa y esperar que la contraparte no reaccione” y dijo que: “es evidente que no estamos en la mejor relación pero tenemos disposición al diálogo”.

Katherine Arroyo Arce, directora ejecutiva de MarViva, denunció que Incopesca y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) habrían gestionado excluir a la Fundación de su papel como implementador técnico del proyecto de acción climática Transforma-Innova.

Este persigue transformar sistemas agrícolas y pesqueros en modelos de producción bajos en carbono, a la vez que busca un manejo efectivo de los recursos marino-costeros.

Lo financia, entre otras partes, el Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima (BMWK) y el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección de los Consumidores (BMUV) del Gobierno alemán. En Costa Rica, su coordinación ha estado a cargo de la Agencia de cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).

Según Arroyo Arce, la coordinación de Transforma-Innova comunicó a MarViva el requerimiento del actual gobierno de excluir a la Fundación del equipo implementador. De acuerdo con su versión, MarViva aceptó dar plazo a finales de enero a las autoridades para que les comunicaran por escrito su posición oficial de si seguían o no en el proyecto.

Eso debido a que, aseguró Arroyo Arce, había pasado un año sin conocerse si seguirían en la iniciativa.

“El pasado 1.º de febrero y ante la reiterada ausencia de posición escrita oficial sobre nuestra participación, aceptamos ante la coordinación de Transforma-Innova que la postura gubernamental sigue siendo excluir a MarViva como implementador del componente de planificación espacial marina”, declaró Arroyo Arce.

La Nación también consultó a GIZ al respecto pero permanece por ahora sin refeirse al tema.

El 13 de noviembre, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda acogió una medida cautelar solicitada por MarViva que suspendió el estudio sobre pesca de arrastre que lanzó el Gobierno. El caso se tramita como parte del expediente 23-002732-1027-CA-4.

La decisión es parte de un proceso impulsado por la Fundación para frenar del todo un plan sobre pesca de camarón que intentaba reactivar este estilo de captura en mares costarricenses, el cual se vetó en el 2020 por la administración anterior por el daño que ocasiona a otras especies de manera incidental.

(*) Noticia en desarrollo.