"El error en la conversión de moneda se eleva casi 80% la tarifa real de Estados Unidos y Canadá en el comunicado del Instituto. Lamentablemente, desconocemos si por error o descuido por no verificar la información, el ICE compartió al país información errónea que manipula la realidad. Lo más relevante de aclarar es que no es cierto, Costa Rica no tiene tarifas eléctricas competitivas”, recalcó Ricardo Solera, vicepresidente de la CICR.