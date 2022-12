Fuerte discusión en Concejo Municipal de San José por entradas a Festival de la Luz

Regidores josefinos discuten por entradas a gradería para Festival de la Luz Por más de una hora, en la sesión de este lunes, los regidores del Concejo Municipal discutieron porque sus invitados y familiares no pudieron ingresar

El Festival de la Luz dejó un conflicto en el Concejo Municipal de San José, derivado de la distribución de entradas y brazaletes que regidores y síndicos entregaron a familiares o invitados especiales para utilizar la tarima que el gobierno local tenía a su disposición.

Por más de una hora en la sesión de este lunes, los regidores protagonizaron una intensa discusión por supuestas duplicaciones, falsificaciones y ventas irregulares de entradas que provocaron que familiares y amigos de las autoridades municipales se quedaran fuera de una de las graderías instaladas para ver el tradicional desfile navideño.

Reina Acevedo, regidora por el Partido Liberación Nacional (PLN), fue de las que más molestia expresó, pues, según ella, sus hijos y un niño con discapacidad se quedaron por fuera.

“Yo he llorado como ustedes no se imaginan, porque ni mis hijos... Mis hijos no entraron y ahí tengo las entradas para echarme viento, porque ahí quedaron las entradas”, comentó Acevedo antes de retirarse de la sesión.

“Yo con eso no juego, yo ni con el agua bendita ni con las cosas de la comida juego y quiero dejarlo claro aquí”, agregó la verdiblanca. Segundos después de su intervención apagó su micrófono y abandonó la sala de sesiones.

Diego Miranda, regidor por la Coalición San José, fue quien llevó la discusión por las presuntas irregularidades con entradas para la gradería del Ayuntamiento. En su intervención, denunció falta de transparencia en la distribución de los accesos y un aparente clientelismo.

“Me parece una desfachatez, una falta de vergüenza de las personas que han administrado las entradas”, comentó Miranda.

Añadió que, según la Policía Municipal, ingresaron hasta 300 personas a estructuras con capacidad para 200 individuos, lo cual puso en riesgo la vida y seguridad de los asistentes. “Si una tarima de esas se cae o se falsea pueden haber problemas para la institución”.

Frente a las aseveraciones, Johnny Araya, alcalde de San José y principal promotor del Festival de la Luz, dijo que la Alcaldía no tuvo nada que ver con la distribución de entradas para regidores y síndicos.

Araya declaró que la oficina de Lennín Barrantes, presidente del Concejo Municipal, solicitó hacerse cargo de la administración y distribución de entradas para la tarima municipal del Festival de la Luz 2022. “Nosotros no tuvimos absolutamente ninguna participación de esa o esas tarimas”, enfatizó el jerarca.

Además, manifestó que, si existen indicios de que funcionarios municipales vendieron entradas para las graderías colocadas a lo largo del recorrido, debe realizarse una investigación y establecer las sanciones que correspondan.

El Festival de la Luz es la actividad navideña más importante de la capital. El primer evento de este tipo se realizó en 1997. (Alonso Tenorio)

Lennín Barrantes, regidor por el PLN y presidente del Concejo Municipal, aseveró que la responsabilidad por el manejo de entradas es suya y pidió no involucrar a la Alcaldía en ese tema. También aseguró que otros años se han presentado este tipo de inconvenientes con los accesos distribuidos para el evento.

“Es mi primera presidencia, no lo justifico, pero quiero decirles que los compañeros me aconsejaron que manejara las entradas de la mejor forma, se entregaron con dos o tres días de anticipación para que no se duplicaran, cosa que ha pasado en años anteriores”.