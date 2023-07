Director de UNOPS en Costa Rica: ‘Hemos tenido comunicación muy deficiente’

Martín Arévalo de León, director de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), admite que continúan supervisando la construcción de la Circunvalación norte (tramo ruta 32-Calle Blancos), a pesar de no tener un contrato vigente con el Estado para esta labor.

El diplomático, de origen guatemalteco y quien asumió el cargo en enero, explicó en una entrevista con La Nación el pasado lunes que a principios de julio suspendieron el acuerdo con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) debido a dudas sobre las reglas legales para firmar la adenda número 11 del proyecto.

Cuando se le cuestionó sobre esta situación, admitió inicialmente que utilizan fondos públicos proporcionados por adelantado ($12,1 millones) por parte del Conavi. Sin embargo, después de recibir una llamada de William Squier, jefe de programas de UNOPS en el país, cambió su versión y declaró que están utilizando recursos propios de la organización.

No obstante, es importante mencionar que, debido a la naturaleza de la organización, todos sus ingresos provienen de entidades estatales o gubernamentales.

Durante la conversación, el bioquímico y experto en políticas públicas también habló sobre los problemas de comunicación, falsas expectativas y el futuro de la agencia en Costa Rica.

Martín Arévalo de León, de origen guatemalteco, es director de UNOPS en Costa Rica.

- ¿Cuáles proyectos tienen activos con el Estado?

- Estamos terminando el proyecto de alcantarillado en Puerto Viejo, impulsado por la Municipalidad de Talamanca. También el Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita, en San José, auspiciado por el Ministerio de Cultura y Juventud, y el reforzamiento del puente del Saprissa. Y, todavía, estamos con la supervisión de Circunvalación norte.

- ¿Cuáles proyectos están negociando con el Estado?

- En concreto ninguno. Estamos explorando posibilidades de apoyo con ciertas instituciones. Con Conavi hemos estado dialogando sobre la posibilidad de apoyarlos en otros proyectos que se vayan a desarrollar (...) Con otras entidades hemos estado platicando sobre ayudas. Nos acercamos al Incofer (Instituto Costarricense de Ferrocarriles), pero a raíz del cambio de presidencia ejecutiva estamos esperando retomar.

- ¿Cuándo empezó la labor de supervisión de Circunvalación norte?

- Desde el inicio.

- ¿Pero recuerda en qué año empezaron con esa tarea?

- No tengo la fecha exacta.

- ¿Sabe cuántas adendas ha requerido el contrato de supervisión?

- Exactamente cuántas no sé.

-Hemos revisado el proyecto y hemos identificado una novena adenda que vencía en abril de 2023. ¿Tiene conocimiento de esa adenda o puede dar detalles al respecto?

- No, en este momento se encuentra en suspensión el contrato mientras esperamos la confirmación de la renovación por parte de Conavi.

- Hubo una adenda 10 que tenía una duración de 63 días y venció el 2 de julio.

- Ajá.

- ¿Se sometió esa adenda 10 a la autorización de la Contraloría General de la República?

- Eso le corresponde a Conavi.

- ¿Usted sabe si Conavi realizó ese procedimiento?

- El Conavi está en diálogo activo con la Contraloría.

- ¿Puede confirmar si la adenda 10 fue enviada a la Contraloría para su autorización?

- Como ha habido un cambio en parte de la legislación de contratación, hay ciertos mecanismos que no se sabe si siguen vigentes o no y esas son las consultas que ha estado haciendo Conavi. Pero yo me imagino que sí (se envió a la Contraloría).

- Entonces, ¿en la actualidad se encuentra suspendida la labor de supervisión?

- Sí, tenemos una suspensión del proceso.

- ¿Por qué se dio la suspensión?

- Eso quiere decir que se detienen todos los trabajos para, luego, poder seguir operando legalmente. Hay una parte que hace falta que se refrende por parte de Conavi con nosotros para tener un marco legal definido.

- ¿Significa eso que están en proceso de firmar una nueva adenda al contrato de supervisión?

- Sí.

- ¿Sabe usted si esa nueva adenda debe ir a la Contraloría para su autorización?

- Eso no lo puedo responder exactamente. Eso es lo que ha estado consultando Conavi.

- Existe un documento del Ministerio de Hacienda dirigido al director de Conavi que afirma que todo proyecto que se haya iniciado bajo las reglas de la anterior ley de contratación administrativa debe finalizar bajo las mismas reglas. Bajo ese criterio, ¿cómo se firmó la adenda 10 sin solicitar la autorización de la Contraloría?

- Eso depende de las consideraciones que, en su momento, haya hecho el Conavi. Le soy sincero, creo que ahí tenían una zona gris entre la Contraloría y el Conavi que no sabían cómo llevar a cabo el proceso apegado a las nuevas disposiciones.

- De acuerdo con la orden de suspensión de las labores de supervisión, Conavi les solicita que continúen con las tareas claves del proyecto. ¿En este momento siguen supervisando la construcción a pesar de la falta de un contrato formal vigente entre ustedes y el Estado?

- Estamos llevando a cabo un monitoreo.

- ¿Lo están haciendo sin un contrato formal?

- Se está haciendo mientras... Estamos apoyando, sí.

- ¿Cómo se cobrarán esos trabajos mientras se formaliza el contrato? ¿Los cobrará UNOPS o se realizarán de forma gratuita?

- Eso entra dentro del esquema de operación normal.

- ¿Eso no va a generar un aumento posterior en los costos de la supervisión?

- Bueno, a ver... Nosotros no regalamos (el trabajo), pero en muchas ocasiones actuamos pro bono.

- ¿No le parece grave que, en este momento, ustedes estén dándole un servicio al Estado sin un contrato formal que regule esa relación?

- Creo que si fuera que empezamos (a dar el servicio) de esa manera, definitivamente, sería algo que cualquier persona podría decir: ‘¿cuál es el sentido?’

- ¿Cómo sostiene la operación en este momento si no hay un contrato formal?

- Nosotros recibimos una cantidad de dinero por adelantado, no se nos paga a destajo. Hay un fondo de operación.

- ¿Eso implica que están utilizando fondos públicos sin tener un contrato vigente que los respalde?

- Es parte de lo que sucede a veces... O sea, digamos... Estamos haciendo uso de los fondos públicos, pero en función de seguir apoyando la entidad pública. No está el marco legal vigente para que lo hagamos, pero de todas maneras estamos ahí para apoyar.



- ¿Antes de esta entrevista usted sabía que estaban operando sin un contrato?

- Sí.

- Algunas organizaciones, diputados y otros actores sociales han criticado la falta de transparencia de UNOPS. ¿Considera que eso es cierto?

- Yo me tomé el tiempo de ir a platicar con diferentes actores para presentarme y tocar temas sobre la animadversión que se ha generado alrededor de la organización y de los proyectos que ha realizado.

- Encontré coincidencia en una percepción y es que, lastimosamente, cuando se nos invita a apoyar al Gobierno de Costa Rica, sobre todo en obras viales, se vendió el discurso de que íbamos a resolver todo, que traíamos una varita mágica, que los proyectos iban a pasar sin ningún problema y eso no es cierto (...) Nos tenemos que sujetar a las dinámicas institucionales del país, no podemos abstraernos.

- Ustedes dicen que no son una empresa más compitiendo en el mercado por gestionar o hacer obra pública ¿Qué han hecho por demostrar eso?

- Eso es lo otro que le iba a decir. Hemos tenido una comunicación muy deficiente. Creo que al principio tuvimos una buena comunicación, luego eso se perdió y creo que se han generado momentos de desencuentro innecesarios. No hemos sabido, a veces, entender el contexto y reaccionar adecuadamente.

- ¿Cuál cree que es el futuro de UNOPS en Costa Rica?

- Yo espero que podamos seguir apoyando y colaborando con el Gobierno.