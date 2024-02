¿Cuándo llegará el agua? Vecinos de Tibás, Moravia y Guadalupe llevan días sin servicio

Miles de abonados de Moravia, Tibás y Goicoechea cumplen más de cinco días sin agua, debido a los racionamientos que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) aplica desde el lunes como plan remedial ante la contaminación con hidrocarburos de una de las fuentes que abastece esos cantones.

Aunque la entidad había anunciado que los cortes se harían en determinados horarios por sectores mientras los sistemas de abastecimientos se interconectaban con otros libres de contaminantes, lo cierto es que el agua ha faltado prácticamente las 24 horas, todos los días en algunos sitios; en ocasiones solo llega unas horas en la madrugada.

Mientras la situación sigue sin resolverse, miles de vecinos dependen del agua que se distribuye con camiones cisterna, aunque muchos reconocen que en barrios afectados este suministro tampoco ha llegado. (Rafael Pacheco Granados)

Localidades como San Juan y Llorente de Tibás, San Vicente de Moravia, barrio Santa Eduviges, barrio Fátima y barrio Minerva en Guadalupe y Calle Blancos, en San Francisco de Goicoechea, son solo algunas en las que los vecinos han reportado mediante las redes sociales del AyA, que llevan hasta 48 horas sin gota de agua y seguían sin líquido la mañana de este viernes.

Mientras tanto, la entidad comunicó que “durante las próximas horas” el servicio se iría restableciendo, pues se está llenando la planta de Guadalupe y el sistema de tuberías aguas abajo. Además advirtió de la posibilidad de que el líquido saliera con alguna turbiedad.

Informó de que en algunos barrios continuará la distribución del líquido con camiones cisterna mientras el servicio se normaliza.

“Durante este proceso es posible que algunas comunidades experimenten interrupciones temporales en el servicio, pero el suministro se restablecerá gradualmente”, indica el comunicado que también fue difundido a través de redes sociales.

En respuesta a ese posteo, decenas de usuarios mostraron su inconformidad con el manejo realizado hasta ahora por esa institución.

“¿Por qué si ayer durante TODO el día no hubo agua en Tibás centro, por los alrededores de Taco Bell, hoy regresó como a las 4 a. m. y se fue como a las 8 a. m. otra vez?”, escribió Walter Quesada.

“Barrio Santa Eduviges ni un cisterna, es el colmo de la ineficiencia”, citó Alvaro Antonio López Acuña.

“Guadalupe centro varios días sin agua. Tampoco pasó el cisterna ayer”, reportó Ana Lucía Montero.

“San Juan sin agua y a las 7 a. m un chorrito que ni a la ducha llegó, como dice un dicho ‘atolillo con el dedo’; la ponen un ratito y la quitan y, si es en la madrugada que llega, cómo una persona con condición de salud (especial) va a estar a esas horas recogiendo agua, ¡por Dios!... Y a esta hora ya no hay”, manifestó Esme Mary Cruz.

También Adriana Vargas Barboza planteó su queja: “Desde antier a mi casa no llega ni una gota de agua, ni tampoco pasó el cisterna ni una sola vez; ya las reservas se agotan, el minichorrito que llegó hoy a las 5 a. m. no alcanzó ni para llenar media botellita y lo quitaron del todo en menos de una hora. No se duerme, ni se tiene agua para lo mínimo, ni siquiera para el baño y mucho menos para consumo. Esto es inhumano”.

La crisis por el suministro de agua para unas 107.000 personas de estos cantones se inició el lunes 22 de enero, cuando los vecinos comenzaron a reportar olor y sabor a combustible en el líquido.

UCR determinó que el xileno es el hidrocarburo que contaminó el agua

Fue hasta tres días después que las autoridades confirmaron la presencia de hidrocarburos y no fue sino hasta esta semana que se conoció el tipo de contaminante que afectó una de las fuentes y el sitio, luego de investigaciones de la Universidad de Costa Rica

Durante la emergencia, los vecinos han debido comprar líquido y abastecerse de los vehículos con tanques o cisternas que recorren sus barrios afectados, mecanismo que no ha sido suficiente, según advirtió la Defensoría de los Habitantes.