Canatur advierte de afectaciones en vuelos por protesta de controladores aéreos

Quienes tengan programadas salidas del país para la próxima semana podrían enfrentar “demoras significativas”, debido a la protesta anunciada por el Sindicato de Profesionales en Control de Tránsito Aéreo (Sitecna), en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) advirtió de que el movimiento ocasionaría graves afectaciones a las actividades productivas del país, debido a que se trata de la principal terminal aérea del país.

Según esta organización, le envió un comunicado a los empresarios para recomendarles tomar previsiones con el propósito de reducir el eventual impacto en sus operaciones.

Por su parte, el gestor del aeropuerto Aeris Holding, recomendó a los viajeros mantenerse al tanto sobre el estado de los vuelos a través del sitio sjoairport.com.

Los trabajadores reclaman mejores condiciones físicas de trabajo, así como aumentos salariales y más plazas. (Rafael Pacheco Granados)

La Nación consultó a esa empresa sobre las medidas que tomarían para evitar molestias a los viajeros, pero indicaron que las consultas referentes a los controladores aéreos debían ser remitidas a la Dirección General de Aviación Civil.

Reclamo

Mediante un comunicado, enviado la tarde de este viernes, el sindicato de controladores indicó que el movimiento de protesta obedece a “carencias esenciales” en las condiciones de trabajo, las cuales en algunos casos son “imprescindibles para la seguridad de las operaciones aéreas”.

Según su versión, las conversaciones sostenidas hasta ahora con las autoridades para solventar dichas falencias han resultado infructuosas.

La agrupación adelantó que la protesta prevista para la próxima semana podría ocasionar demoras tanto en vuelos salientes como entrantes.

Pedro Parada, secretario de Sitecna, dijo a La Nación que durante la semana se irán dando a conocer los detalles del movimiento, aunque aseguró que siempre habrá personal trabajando. Es decir, no sería una paralización completa del servicio, aunque sí habrá importantes afectaciones en las operaciones.

“Se tiene que evidenciar en estas demoras, para lograr lo que no logramos resolver en 20 años”, agregó.

De acuerdo con el líder sindical, actualmente tienen un faltante de 54 plazas a nivel nacional, lo cual implica que se recarguen funciones, ocasionando que los funcionarios sean más propensos a cometer errores debido al cansancio y fatiga.

El movimiento de protesta se anunció a pesar de que la ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos (9808), en su artículo 376 prohíbe las huelgas en servicios esenciales, los cuales se entienden como “aquellos cuya suspensión, discontinuidad o paralización pueda causar daño significativo a los derechos a la vida, la salud y la seguridad pública”.

Expresamente señala en el inciso c) incluye como esencial la labor de “controladores aéreos y control migratorio en aeropuertos, puertos y puestos fronterizos”.

Negociación

Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), confirmó en un comunicado de prensa que llevan cuatro meses en una mesa de negociación con los representantes del gremio.

Según esa entidad, las solicitudes planteadas incluyen mejoras en las condiciones de trabajo, tales como sillas ergonómicas, audífonos, apoyabrazos, mejoras en la instalación física, aumento de plazas e incrementos de salario.

“El MOPT les ha asegurado que todo lo referente a equipamientos serán satisfechos y se procederá con la compra de acuerdo a procedimientos de ley. Sobre el tema de las plazas de trabajo solicitadas, le corresponde a la Autoridad Presupuestaria su habilitación, por esta razón, el Ministerio de Hacienda, el día de hoy (viernes) realizará una revisión para valorar la factibilidad de las mismas, para el próximo año”, cita el boletín.

En ese mismo comunicado, el jerarca del MOPT, Luis Amador aseguró que no habrá afectación en los vuelos la próxima semana “ni mientras se encuentre en el cargo”. No obstante, no aclaró cómo impediría que la protesta anunciada impacte las operaciones.