Alcaldesa de San José: ‘No depende de mí eliminar dietas, porque yo no fui la que las autorizó’

Paula Vargas asumió la Alcaldía de San José tras la suspensión de Jhonny Araya por el Caso Diamante. (Luis Navarro)

Por más de 20 años, sindicalistas de la Municipalidad de San José se han beneficiado de un artículo de la convención colectiva para cobrar dietas por asistir a sesiones de la Junta de Relaciones Laborales, órgano a cargo de resolver asuntos disciplinarios, atender quejas o inconformidades de los 2.800 trabajadores y negociar beneficios, entre otros.

En la actualidad, por cada reunión, que en ocasiones no superan los 30 minutos, los representantes con puestos titulares cobran ¢183.000 y los suplentes ¢92.000. De acuerdo con la normativa, la Junta de Relaciones Laborales puede reunirse cuatro veces al mes de forma ordinaria y dos veces al mes de manera extraordinaria. Algunos de los sindicalistas recibieron, solo en 2021, ¢12,6 millones por ese tipo de rubros. Esa cifra es adicional a sus salarios ordinarios.

Paula Vargas Ramírez, alcaldesa de San José, conversó con La Nación sobre el tema. La jerarca intenta desmarcarse del beneficio dado a los sindicalistas, menciona que se paga debido a un pronunciamiento del Juzgado de Trabajo, pero no precisa el número de sentencia, los detalles o la fecha de la resolución. Se le pidió el documento, pero respondió que requiere tiempo para buscarlo en el Archivo Municipal.

El artículo 8 de la convención colectiva es el que ordena el pago, pero, la Municipalidad de San José no lo incluyó formalmente entre los que denunció para renegociar. Vargas dice que existe la posibilidad de hacerlo pues se puso también “otros”.

–¿Usted sabe si existe alguna otra junta de Relaciones Laborales a la que se le paguen dietas?

–No tengo certeza, desconozco si se hace, lo que sí tenemos claro es que la convención colectiva de la Municipalidad fue debidamente denunciada y parte de los artículos que se van a validar es precisamente la continuidad de ese pago.

–¿Cuáles fueron los artículos denunciados?

–El proceso está iniciando y se construyó con recomendación del Ministerio de Trabajo, inclusive cuando se hizo la denuncia se pusieron varios artículos de la convención y, además, se dejó la posibilidad porque dice: ‘y otros’, para poder negociar algunos otros artículos que de momento se nos hubiese escapado señalar ahí.

–¿El artículo de la convención colectiva que habla sobre el pago de dietas está denunciado?

–Creo que no, pero sí es de nuestro interés que se pueda negociar, es importante porque la convención colectiva se va a negociar y se va a validar, esto es algo que no debe quedar fuera de esta negociación, por eso precisamente pusimos en la denuncia ‘y otros’ artículos.

–¿Qué opina de que se paguen ¢183.000 por sesión a los miembros propietarios y ¢92.000 a los miembros suplentes de la Junta de Relaciones Laborales?

–Yo creo que en esto lo que tiene más peso no es precisamente mi opinión, porque no soy la que puede decidir si se pagan o no. Lamentablemente esto se paga porque fueron estos sindicatos los que se presentaron en un proceso ante el Juzgado de Trabajo y este proceso judicial fue el que determinó que les correspondía el pago (…) Hoy tenemos la posibilidad ante de la denuncia de la convención colectiva de renegociar y aclarar estas situaciones, pero la Administración y la Municipalidad de San José no decidió, ni decide pagar estas dietas. Fue el Juzgado de Trabajo que obligó a este municipio a pagarlo.

–¿Su posición es eliminar el pago de las dietas?

–Eso es algo que a mí no me corresponde determinar, mi posición es respetuosa de lo que el Juzgado de Trabajo determinó porque no puedo ir en contra de eso, pero considero que en la nueva negociación eso se tome en cuenta, creo que es una buena oportunidad para que algunas situaciones que están en la convención colectiva y puedan determinarse como abusivas no continúen.

“(…) Si estuviera en mis manos yo diría esto tiene que cambiar, porque son montos muy elevados, pero le voy a ser sincera, no depende de mí porque yo no fui la que lo autoricé, no puedo eliminarla porque no tengo competencia, pero sí estoy asumiendo el acto de hacer la denuncia de la convención”.

–¿Por qué, si la municipalidad tiene la oportunidad de denunciar la convención colectiva cada dos años, hasta ahora se interesan en ajustar el pago de dietas? Teniendo en cuenta que este pago existe desde hace más de 20 años.

–Yo podría responder ahora que estoy como alcaldesa en ejercicio, ya eso es algo que quizás don Johnny Araya pueda aclarar porque él era quien estaba en el cargo, pero realmente eso es algo que yo no puedo responder.

–¿Ha considerado presentar una acción de inconstitucionalidad para que un articulo de este tipo como el pago de dietas se elimine?

–Ya la convención está denunciada hace un mes y ahí nos va a corresponder a nosotros hacer cambios.