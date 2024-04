Costa Rica comienza vacunación extraordinaria contra sarampión en niños

Este lunes 1. ° de abril se comenzó a aplicar la dosis extraordinaria de la vacuna contra el sarampión, rubéola y paperas (SRP). Los hermanos Benjamín y Amanda Brenes Calderón, de 7 y 5 años, fueron los primeros en recibir la vacuna con la compañía de los payasos de HospiSonrisas, en el Cen-Cinái de Guadalupe, en Goicoechea, donde las autoridades dieron el banderazo de salida para esta campaña.

El propósito es llegar a 563.031 menores entre los 15 meses y los 10 años. Los equipos vacunadores recibirán a los menores en los centros de salud, pero también irán a las escuelas, Cen-Cinái, guarderías, y hasta en visitas casa por casa.

Los niños pueden ser inoculados en cualquier área de salud, independientemente de dónde estén inscritos; los padres solo deben presentar el libro azul de su hijo al lugar correspondiente. La campaña se extenderá durante ocho semanas.

Jessica Navarro Ramírez, representante de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), informó de que los equipos de vacunación en todo el país ya están preparados para administrar las dosis de refuerzo. Recordó que esta es la misma vacuna que se ha administrado durante años.

“No nos cabe duda de que la vacunación es la forma más eficaz de prevenir las complicaciones derivadas de estas enfermedades. Con estas dosis de refuerzo las defensas de los niños aumentarán considerablemente”, aseveró.

Por su parte, la ministra de Salud, Mary Munive Angermüller, aseguró que si las personas tienen dudas sobre esta vacuna estas pueden ser resueltas por los trabajadores de salud. También hallar información en la página del Ministerio.

Las campañas extraordinarias contra sarampión se realizan aproximadamente cada cinco años. En Costa Rica, la última se dio entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 y cubrió los mismos grupos de edad, en los que la enfermedad puede ser más agresiva. En ese entonces se llegó al 96% de la población meta.

Este año, la iniciativa surgió luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtiera de que las bajas coberturas de vacunación que hay en el continente americano propiciaron un aumento en la cantidad de casos y generan riesgo de nuevos brotes.

“Esta campaña extraordinaria es para reforzar las defensas en los niños y que esta enfermedad no entre. Este virus aún circula. Si alguien con sarampión entra al país y los niños no están vacunados vamos a tener problemas. No se puede bajar la guardia”, señaló Alfonso Tenorio Gnecco, representante en Costa Rica de la OPS.

Esta observación es especialmente importante en un contexto de brotes en diferentes partes del mundo. Datos de la OPS subrayan que el continente americano vive un aumento de la enfermedad desde 2018. En 2023, el mundo registró brotes en 51 países, un aumento del 59,38%, si se toma en cuenta que en 2022 hubo 32.

Esta vacuna es obligatoria. La única contraindicación es para los niños que mostraron alergias a los componentes de la vacuna en su primera aplicación. El Hospital Nacional de Niños (HNN) ya tiene identificados esos casos.

Coberturas a la baja

Amanda Brenes Calderón, de cinco años, fue una de las primeras niñas en ser vacunadas. (Rafael Pacheco Granados)

El esquema tradicional consta de dos dosis. La primera se coloca a los 15 meses y la segunda a los 4 años. Lo ideal es que las coberturas sean de un 95% o más y de forma homogénea, es decir que se mantenga ese porcentaje en todas las regiones de un país.

No obstante, luego de años de coberturas óptimas, hoy Costa Rica está lejos de alcanzar ese porcentaje recomendado. En 2023, la cobertura de la primera dosis fue de un 91% y la de la segunda dosis era del 83%.

“Hay un 17% de niños que no tienen su protección completa. Son niños susceptibles, que si en este momento tuviéramos un ingreso de sarampión podrían enfermar”, enfatizó la semana anterior Roberto Arroba Tijerino, coordinador de inmunizaciones del Ministerio de Salud.

Elvis Delgado Delgado, de la subárea de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS, añadió que la población desprotegida en este momento sería de unos 88.000 menores.

Vacunación en casos especiales

Los equipos de vacunación son conscientes de que se encontrarán niños sin vacunar o con una sola dosis cuando por edad deberían tener dos. Quienes tienen solo una dosis y están en edad de tener su esquema completo, recibirán dos inyecciones, con cuatro semanas de diferencia entre una y otra, lo mismo que quienes todavía no han sido inoculados.

También puede darse el caso de menores de 15 meses o de 4 años que recibieron su dosis del esquema regular días antes. En estas situaciones, deberán recibir su dosis extraordinaria cuatro semanas después de la ordinaria.

No es ‘un simple virus’

El sarampión no es un virus cualquiera. Aunque la mayoría de los enfermos presentan síntomas leves, puede ser mortal, especialmente para la población menor a dos años. Es el virus más contagioso. Una sola persona podría infectar hasta a 18 individuos sin vacunar.

Una de las mayores secuelas de la enfermedad es la “amnesia inmunitaria”. Estudios publicados en 2019 indican que el sarampión “borra” los anticuerpos que el cuerpo desarrolló contra enfermedades infecciosas (ya fuera por vacunas o porque la persona ya estuvo expuesta a esta enfermedad), lo que haría posible que se enfermara otra vez.

Otras de las complicaciones incluyen:

Ceguera o problemas de visión.

Encefalitis (inflamación del cerebro): puede dar como resultado convulsiones, sordera o discapacidad intelectual.

Diarrea intensa, que podría deshidratar rápidamente.

Neumonía.

Infecciones de oído (otitis).

Aunque la alerta por rubéola y paperas es menor, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva de la CCSS, recordó que es necesario protegerse contra ellas en una sola inyección.

“Estas enfermedades son virales y se caracterizan principalmente por ser muy contagiosas. Pueden causar complicaciones severas e incluso ocasionar la muerte. La buena noticia es que son prevenibles mediante la vacunación y en nuestro país tenemos acceso a ellas. Por eso es importante acudir al llamado que hacemos”, manifestó la jerarca.