Tras larga agonía, muere hija de taxista que debe casi ¢200 millones a CCSS

Naidelin del Carmen, la hija de cuatro años de Jorge López Barboza, taxista que adeuda casi ¢200 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), falleció de un cáncer terminal la mañana de este viernes 27 de enero, luego de una larga agonía.

López Barboza confirmó a La Nación el deceso de la pequeña. Su deuda es una de las más grandes que registra la CCSS en este grupo laboral; casi toda porque la institución habría cargado a su cuenta las atenciones que recibió Naidelin desde que le detectaron un tipo de tumor maligno llamado neuroblastoma, hace más de un año.

La última etapa de la enfermedad se desencadenó hace una semana, cuando la menor reingresó al Hospital Nacional de Niños para que le controlaran el dolor y otras complicaciones asociadas con su fase terminal, que ya no eran de manejo en su casa, en Tuetal Norte, de Alajuela.

La familia se está organizando para los gastos de funeral, que se realizará este sábado. Las honras fúnebres serán en la iglesia católica de Tambor de Alajuela.

Cuando La Nación dio a conocer el caso de Jorge López, a inicios de enero, el taxista confirmó que estaba concentrado en atender 24/7 a su hija, y que no había pensado cómo proceder cuando la pequeña falleciera. Tampoco tenía dinero para afrontar los gastos.

Por eso, si usted quiere ayudar a hacer menos doloroso este trance para esta familia, puede enviar un aporte al Sinpe de don Jorge: 6028-3527.

Naidelin nunca dejó de ser atendida por la CCSS. Hasta ahora, fue paciente del Hospital de Niños cuyo servicio de cuidados paliativos la visitó frecuentemente para supervisar y guiar a sus padres.

Sin embargo, hasta el 16 de diciembre del 2022, el sistema de la CCSS lo tenía registrado como trabajador independiente moroso, con una deuda superior a los ¢172,3 millones.

Jorge López y su esposa, Jaquelin Sandino, recibieron a un equipo de 'La Nación' el 7 de enero. Aquí, aparecen junto a su hija Naidelin, quien falleció este 27 de enero.

Joseph Ugalde, vocero de la agrupación Borrón y Cuenta Nueva, que asesora a trabajadores independientes morosos, confirma que Jorge López es uno de los casos más graves que han visto de morosidad laboral con la Caja.

López, de 53 años, contó en enero pasado que desde el 2005 aparece como trabajador independiente. Por razones personales que no comentó, salió cinco años del país.

“Al regresar, en el 2013, me enteré que la Caja me estaba cobrando ¢1,6 millones. Les pedí eliminar el seguro para que no siguiera corriendo y me dieron una lista enorme de requisitos. La verdad, me ostiné (sic) y dejé eso botado.

“Pero al dejarlo botado la deuda siguió corriendo, y pasaron los años y los años. Llegó la pandemia, me enfermé de covid y no pude ir a la Caja por miedo, aunque decían que no cobraban. Yo seguí trabajando aun enfermo y con calentura. Me ponía dos mascarillas y seguí con el taxi”, relató.

Cuando su hija enfermó, hace poco más de un año, la deuda con la CCSS se disparó. Él presume que esto ocurrió por lo caro de las hospitalizaciones que tuvo su hija, y porque le cargaron a su cuenta morosa tratamientos como cirugías, y radio y quimioterapia.

Luego de la publicación de La Nación, personal de la CCSS de las oficinas en Alajuela lo contactaron, relató López hace unos días. Su caso está en estudio con el propósito de ver si se puede resolver.

La historia de este taxista es una entre muchos trabajadores independientes morosos con la CCSS que han vivido problemas para tener acceso a los servicios de salud por la deuda que tienen con la institución.

Actualmente, la CCSS tiene en proceso la condonación de las deudas para patronos y trabajadores independientes morosos, luego de que se aprobara el reglamento a la ley.