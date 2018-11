“El día 22 de febrero de 2016 fue internada para el parto en el Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas. La obstetra la llevó a un cuarto en donde había una camilla pequeña en la que ella no cabía. Ella me metía la mano, los cuatro dedos y cada vez que ella hacía eso me bajaban chorros de agua y me decía ‘siga teniendo más carajillos, tenga hasta 5 porque usted es demasiado valiente’, luego cambió cuando yo le decía que no me hiciera eso, que me dolía entonces me decía que yo lo que quería era matar a mi bebé y en muchas ocasiones me quería decir que yo era una pendeja. En reiteradas ocasiones la obstetra me bajó de la camilla y me puso en el suelo, entonces yo no estaba cómoda ni en la camilla ni en el piso, tampoco yo le pedí que me pusiera en esa posición y ella me hacía de medio lado, me agarraba la pierna y me la empujaba para arriba lo que hasta ahorita me molesta. Le pedí que no me hiciera eso".