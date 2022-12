Se vale estar triste en Navidad y fin de año, ¡se vale!

Navidad y fin de año son momentos en que parece obligatorio ser feliz, y cualquiera que se salga de ese canasto corre el riesgo de ser mal visto y acusado de aguafiestas.

Pero no. No es un deber estar con una sonrisa falsa plantada en la cara cuando se tienen motivos que pueden entristecer a las personas en estos días: la pérdida de la salud, la muerte de un amigo o de una mascota, la silla vacía de un ser querido que no volverá, el trabajo que dejamos o del que nos echaron, la pareja que abandonó el hogar...

Hay derecho a sentir tristeza y nostalgia por lo que ya no es o no está. Pero hay que reconocerlo y darse ese espacio para sentir.

“No es sano juzgarse uno mismo, tampoco lo es que los seres cercanos traten de minimizar esos sentimientos y pretendan cambiarlos con regaños o reclamos hacia quien está mal.

“Lejos de señalar es importante entender a la persona, escucharla y apoyarla. La familia y los amigos son indispensables para poder superar esas nostalgias navideñas”, aconseja Andrea Jiménez, psicóloga del Centro de Salud Mental Herrera Amighetti.

El Colegio de Profesionales en Psicología llama a este conjunto de emociones que afloran con fuerza durante estos últimos días del año Síndrome Navidad sin ti.

Hay que permitirse 'ser humano', y eso incluye el derecho a estar triste o nostálgico. Eso sí, hay que estar atento al momento en que esas emociones pueden evolucionar a situaciones más graves, como la depresión. (Shutterstock)

La psicóloga Jackie Solano explica que cualquier aniversario puede desencadenar ese tipo de emociones. Y las fiestas de fin y principio de año no son la excepción.

Por eso, Solano recomienda ser bondadoso con uno mismo y no negar esas emociones. Por el contrario, reconocerlas y vivirlas.

“Valide lo que usted está sintiendo en ese momento. Sea consciente de que hay fechas o aniversarios en los que va a ser vulnerable. Si está consciente de esto va a lograr que los riesgos no lo atropellen. Pero también, si usted invalida sus sentimientos, su cuerpo se lo va a recordar en algún momento”, advirtió Jackie Solano en el espacio Estar Bien, de La Nación, dedicado a la salud mental.

También es importante estar atentos a esos signos que advierten cuando se corre el riesgo de avanzar hacia la depresión, agrega Andrea Jiménez.

“Si la persona no puede dormir o duerme más de la cuenta, si no come o come en forma desaforada, llora con facilidad y sin causa alguna o perdió el placer que normalmente sentía al realizar algunas actividades como, por ejemplo, adornar, poner el árbol de Navidad o recibir una llamada, debe buscar ayuda profesional de especialistas en salud mental”, aconseja Jiménez.

Estos son días en que también hay que estar atentos a aquellas personas que han manifestado ideas suicidas. En Costa Rica, en promedio, se registra una muerte por suicidio al día.

“Diciembre es difícil porque hay muchas expectativas. Es una época que nos han vendido que debemos estar felices y en familia. Claro, diciembre es bonito, pero para una persona que ha estado luchando con la soledad, con sentimientos de tristeza, angustia, con una sensación de que no importa lo que él o ella haga nada sale bien, diciembre viene a ser una carga muy fuerte.

“Si tengo dificultades con mi familia, si hay conflictos sin resolver o hablar, la propuesta de que todos tenemos que estar felices comiendo tamales, esto se hace muy pesado. No es que en diciembre afloran estos sentimientos, generalmente, la persona ya viene arrastrando esta sensación de desesperanza, tristeza e impotencia y diciembre viene a poner una carga extra”, explica Elizabeth Seaward, psicóloga que ha trabajado por dos décadas a estudiar el suicidio y a tratar personas con ideación suicida e intentos de suicidio y a sus familias.

Entre las recomendaciones más importantes para sobrellevar la tristeza y nostalgia en estos días, están las siguientes: