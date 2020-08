“Impedir la libertad de expresión de un ciudadano no es una facultad que tenga el Ministerio de Salud. Yo estoy muy convencido que lo que estoy diciendo es verdad y no acepto de ninguna manera que por manifestar algo, que yo en mi conciencia considero que es verdad, se me conculque alguna libertad tan esencial como la libertad de expresión”, señaló.