Roberto Quirós, directivo de CCSS, sobre anulación de licitación para Ebáis: ‘No hay conflicto de interés’

Roberto Quirós Coronado, integrante de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), rechazó que antiguos vínculos profesionales con una de las cooperativas interesadas en administrar Ebáis en 10 áreas de salud, tengan relación con su propuesta de anular y reiniciar una importante licitación pública.

Quirós, quien llegó a la Junta Directiva en enero de 2023 tras las suspensiones temporales de varios directivos por parte del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, lideró la creación de una comisión para revisar un concurso público que tenía como objetivo contratar los gestores de 138 Ebáis distribuidos en 10 áreas de salud. Él propuso cancelar la contratación el 20 de marzo basado en un “informe verbal” y sin criterios técnicos, financieros o jurídicos que lo respalden.

En entrevista con este diario, el directivo rechazó que esa iniciativa esté vinculada con su pasado como abogado en Coopesana, una de las organizaciones interesadas en administrar los Ebáis durante los próximos cuatro años.

En una primera consulta, Quirós rechazó haber dado servicios profesionales a alguna de las cooperativas interesadas en el contrato, pero, ante una repregunta admitió haber sido abogado de la cooperativa por varios años.

El siguiente es un extracto de las entrevistas con Quirós entre el domingo 9 y el martes 11 de abril.

- ¿Cuál fue el análisis o los argumentos valorados para votar a favor de anular la licitación para contratar administradores de 10 áreas de salud?

Primero, no es que no se vaya a hacer la contratación. La contratación va a volver a salir en términos adecuados a los intereses de las áreas de salud y de la población.

- ¿Y cuáles son los intereses de las áreas de salud y de la población?

- La prestación del servicio de salud.

- Esa respuesta es muy general. ¿Por qué deciden cancelar la licitación cuando ya había superado seis rondas de objeciones ante la Contraloría General de la República y estaba a punto de pasar a la fase de recepción de ofertas?

- Porque en ese momento que menciona ya no nos permitían poder continuar con el proceso, había que sacar una nueva licitación extraordinaria (...). Ese cartel (el de la licitación en desarrollo) no reunía el interés público suficiente para la prestación de los servicios de salud.

- ¿A qué se refiere cuando dice que el cartel de licitación no reunía el interés público suficiente? ¿A que era muy costoso o estaba acomodado para un oferente o que era por un plazo mayor al recomendado?

- Usted me está pidiendo una respuesta concreta, reconociendo que es algo sumamente importante, pero si usted ve el tamaño del cartel de licitación comprenderá que no son cosas que uno pueda explicar en una llamada telefónica que no fue previamente preparada y sin los documentos adecuados.

- ¿Usted ha laborado como asesor de alguna de las cooperativas interesadas en la licitación?

- Vamos a ver... No hay ningún problema, uno de los puntos más importantes es la transparencia.

- ¿Usted era asesor de alguna de las cooperativas interesadas?

- No.

- ¿Completamente seguro, si vamos a verificar ese dato con otras fuentes o documentos encontraremos la misma respuesta?

- En los últimos... Con certeza, en los últimos seis años no.

- Pero mi pregunta no fue si en los últimos seis años ha sido o no asesor de alguna cooperativa interesada en el contrato. Mi pregunta fue si usted ha sido en su vida asesor de este tipo de organizaciones.

- Sí señor, estuve nombrado en la cooperativa de Santa Ana (Coopesana) en un caso específico que se llevó en los tribunales, posteriormente fui sustituido.

- ¿Considera que hay un conflicto de interés por presentar esta propuesta para anular la licitación y reiniciar la contratación y su pasado como abogado de Coopesana?

- La relación profesional con Coopesana terminó en 2014. No creo que exista una relación (...) Le tengo, entre los documentos que le voy a remitir, la carta de renuncia que yo firmé el 16 de abril de 2014. No hay conflicto de interés.