“Que nos equipen con los médicos necesarios. A mí me operó un médico venezolano que, por desgracia para él y para nosotros, fue uno de los sacrificados, porque a él lo echaron porque no pasó un examen que hizo el Colegio de Médicos. Era neurocirujano. (...) De ahí para acá, no me ha visto nadie, no hay especialista, me operaron de dos hernias, disco cuatro y cinco de la columna”, manifestó Edwin Cruz, quien para cada cita viaja dos horas desde Arancibia, a 36 km de Montes de Oro.