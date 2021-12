Para evitar ataques de ansiedad, joven paga de su bolsillo medicinas agotadas en CCSS

Billy Arteaga Víquez, paciente con VIH que presentó recurso de amparo contra CCSS por la falta de medicamentos antirretrovirales en la Clínica Clorito Picado, en Cinco Esquinas de Tibás. (Foto publicada con autorización del paciente) (Cortesía )

Billy Arteaga Víquez, de 26 años, se vio obligado a pagar de su bolsillo ¢67.469 para tener acceso al tratamiento que le previene ataques de ansiedad y de pánico debido al desabastecimiento de una medicina llamada Venlafaxina en la farmacia de la Clínica Clorito Picado, en Cinco Esquinas de Tibás. En esa clínica también le han negado acceso al tratamiento antirretroviral que necesita desde que le fue diagnosticado el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), en abril de este año.

El ingeniero en Informática acudió presencialmente, en al menos seis ocasiones, por las medicinas para ambos padecimientos a la Clorito Picado, de donde lo devolvieron con las manos vacías. Según le dijeron, los medicamentos están agotados en la Caja desde octubre. Arteaga realizó gestiones infructuosas por teléfono durante tres días y vía correo electrónico y aunque intentó presentar una queja ante la Contraloría de Servicios de la clínica, se le informó de que la encargada estaba de vacaciones.

Por lo anterior, interpuso un recurso de amparo el 22 de diciembre. La Sala Constitucional emitió una resolución de curso, dos días después, en donde ordena a la CCSS dar los medicamentos a este paciente.

La resolución de curso implica que los magistrados aceptan el recurso porque cumple con los requisitos básicos. Mientras lo analizan para emitir una sentencia, la Sala Constitucional ordena a los recurridos tomar las medidas necesarias para que la salud e integridad física del recurrente no se vea afectada. Esto es usual en recursos de amparo relacionados con los servicios de salud.

En entrevista telefónica con La Nación, el ingeniero dijo que espera tener una respuesta favorable este lunes 27 de diciembre de parte de la CCSS. El tratamiento que compró para la ansiedad apenas le alcanzará para cubrir sus necesidades durante un máximo de tres semanas. Admitió que comprar los antirretrovirales está fuera del alcance de sus posibilidades económicas.

El gerente médico de la CCSS, Randall Álvarez Juárez, ante consulta de este medio, dijo que este 26 de diciembre la dirección médica de la Clínica Clorito Picado le confirmó que se dispone de todos los medicamentos antirretrovirales desde hace dos semanas. Por su parte, dijo, la Gerencia de Logística no reporta desabastecimiento.

“Haremos las averiguaciones para conocer lo sucedido con la disponibilidad del medicamento que ha requerido ese estimable usuario en la Clínica Clorito Picado para proceder conforme corresponda. El paciente puede solicitar y retirar el medicamento este lunes 27 de diciembre a partir de las 7 de la mañana”, dijo el gerente.

“Es importante reiterar que, aunque hay vacaciones colectivas, la Gerencia Médica tiene personal para atender las necesidades que se presentan. Todos los establecimientos de la red de servicios de atención de salud han operado con normalidad, en sus respectivos horarios habituales, tanto la semana pasada como del 27 al 31 de diciembre 2022″, dijo Álvarez Juárez.

De acuerdo con datos de la Caja, suministrados en noviembre, en el primer semestre de este año 10.734 personas con VIH, virus causante del sida, recibieron seguimiento y control de la Caja. De ellas, 9.808 tiene tratamiento antirretroviral para controlar la evolución del virus. La terapia antirretroviral comienza cuando la persona tiene su diagnóstico confirmatorio, sin importar el avance del virus en su cuerpo y cómo esté el conteo de sus células de defensa.

Sin respuesta por semanas

Según el relato de hechos ante la Sala, Arteaga recibe de forma permanente Venlafaxina para tratar su trastorno de ansiedad, y Dolutegravir, Lamivudine y Tenofovir-Disoproxil-Fumarato como terapia antirretroviral. Esos son los medicamentos agotados, le confirmó a este paciente Tania Dorinda Hanson Austin, a quien Arteaga identifica como la jefa de Farmacia.

Hanson es quien le informa de que el despacho de Farmacia adscrito a la Clorito Picado ha hecho gestiones para aumentar la cuota de abastecimiento. Admite que esa cuota no es suficiente para cubrir las necesidades de todos los pacientes que requieren esos productos y le promete a Arteaga que, entre el 10 y el 14 de diciembre como máximo, tendría una resolución al problema.

“Me presento en las instalaciones de Farmacia de la Clínica el 14 de diciembre, y se me indica que las medicaciones siguen agotadas. Esta vez, ni siquiera se me da una fecha para resolución, sino que me aconsejan continuar llamando en la semana siguiente.

“Cabe destacar que debido a no contar con la medicación Venlafaxina durante un periodo tan extenso de tiempo, iniciando 15 de noviembre, presento síntomas adversos como síndrome de abstinencia, y crisis emocionales de ataques de ansiedad constantes; por lo cual decido asumir el costo de la mediación por vía privada, ascendiendo el monto invertido a ¢67.469.

“Al ser diagnosticado con VIH y haber alcanzado la indetectabilidad recientemente, la falta de medicación puede generar resistencia a la medicación antirretroviral y esto me puede exponer a una situación de vulnerabilidad inmunológica frente a infecciones oportunistas”, dijo Arteaga, quien lamenta que se tengan que acudir a estas medidas para que los centros de salud pongan atención a los pacientes.