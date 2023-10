Mujeres se acompañan con un diario que recoge las vivencias con el cáncer de mama

Cuando a Yamileth Alvarado le diagnosticaron cáncer de mama no solo sufrió su salud física, sino también su mente y su espíritu porque hay muchas dudas y aún más temores.

“Es un sube y baja emocional. Uno sabe que tener cáncer no necesariamente es sinónimo de muerte, pero a uno le surgen todo tipo de preocupaciones”, recordó.

Pensando en ellas, un grupo de mujeres y de sobrevivientes del que Yamileth Alvarado es parte, se reunieron para crear un diario en el cual otras pacientes puedan encontrar información y conocer testimonios de quienes han pasado por lo mismo, así como contar ellas mismas sus experiencias.

Este proyecto fue creado con el apoyo de cuatro asociaciones de pacientes: Anasovi, Unidos contra el Cáncer, Asociación Metamorfosis y Fundamuro. La empresa Roche se hizo parte y ayudó en el diseño del diario, inspirada en el testimonio de una de sus trabajadoras, quien pasó por ese proceso.

El diario se llama Compartiendo el Viaje porque, precisamente, la intención es que las mujeres sientan que van juntas en ese tránsito por las distintas etapas de la enfermedad, el cual muchas veces comienza antes del diagnóstico, solo con las primeras sospechas.

Esta es la portada del Diario 'Compartiendo el Viaje', que busca apoyar a las mujeres en proceso de cáncer de mama.

“A mí me hubiera encantado tener algo así en el momento en el que me diagnosticaron. Hubiera sido un gran apoyo, tanto para tener consejos, ver los testimonios de otras personas, saber que no estoy sola”, destacó Yamileth.

La elaboración del diario no solo fue significativa para personas que, como ella, enfrentan la enfermedad, sino también para quienes participaron en la creación de Compartiendo el Viaje.

“Involucrarnos en hacer este diario fue una experiencia única, que nos permitió entender mejor los momentos que se viven en la enfermedad, todas tenemos un diagnóstico igual, pero los tratamientos, el día a día, la forma en que lo enfrentamos y las posibilidades que tenemos no son iguales, ahí es dónde conocer otras historias, sentirnos acompañadas, poder evacuar dudas simples o complejas es una ayuda invaluable, expresó Marcela Campos, presidenta de la Fundación Mujeres en Rosa.

Las personas pueden descargar este diario de forma gratuita en la dirección https://go.roche.com/DiarioApoyoPacientes.

En 2021 (año más reciente para el cual hay datos), esta enfermedad cobró la vida de 416 mujeres, el 55% de las cuales tenían entre 40 y 69 años, según datos de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Unas 1.200 habrían recibido el diagnóstico.

Para prevenirlo o detectarlo tempranamente, Ministerio de Salud hace las siguientes recomendaciones.