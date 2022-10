Cáncer de mama: Alejandra Guzmán, Bárbara Mori, Adamari López y otras famosas que lo vencieron

Ni siquiera la potente mirada azul de Adamari López puede distraer de lo que ella quiere mostrar, lo que necesita transmitir: ve de frente y con su mano izquierda sujeta una parte de su camisa blanca que deja al descubierto la cicatriz que le dejó la mastectomía que se extirpó el seno. Gracias a eso está viva.

La reconocida actriz y presentadora es una de las famosas que han sobrevivido al cáncer de mama.

Adamari López, Alejandra Guzmán, Bárbara Mori, Daniela Romo, Ana María Polo y Alicia Machado, entre otras, son algunas de las reconocidas figuras del mundo del entretenimiento que sobrevivieron a la enfermedad que no hace distinción. Nos puede llegar a todas, como dice Adamari.

“Hoy es un día especial e importante porque se celebra mundialmente la lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que nos puede tocar a todas, pero la detección temprana salva vidas. Si estás combatiendo el cáncer, estoy contigo, te acompaño en oraciones. NO DEJES DE LUCHAR”, escribió López, el 19 de octubre, día y mes en que se busca sensibilizar sobre este mal y, sobre todo, promover su detección temprana.

Recordamos cómo fue la vivencia de cada una de ellas.

La rockera Alejandra Guzmán le hizo frente al cáncer en el 2007. Foto: Instagram

Alejandra Guzmán Copiado!

La intérprete de Eternamente bella supo de su diagnóstico hace 15 años, en el 2007. En aquel momento ella se enteró de la presencia de un tumor cancerígeno y entró a cirugía para extirparlo apenas pudo.

La mexicana contó que cuando se enteró de lo que pasaba se sintió en shock.

“No imaginas jamás que te tocará a ti. Me quedé sin dormir esa primera noche y pensé que lo mejor era cortar de raíz eso que estaba en mi cuerpo. Al día siguiente escribí una canción que se llama Hasta el final. Es muy bonita porque habla de ese miedo, de cómo la vida se vuelve de papel. Aunque tengas todo el dinero del mundo no puedes comprar lo más bello, lo que no se compra, la salud”, detalló en el 2019 al medio AARP en Español.

Adamari López: 'Hubiera querido que la vida no fuera tan dura'

Adamari López es un icono de la lucha contra el cáncer de mama. Foto:Instagram

Adamari López Copiado!

La puertorriqueña le hizo frente al cáncer cuando tenía 33 años. Hoy tiene 51. En aquel momento, siempre firme ante la enfermedad, pasó por procesos de quimioterapias, mastectomía y cirugía reconstructiva, informó la revista Hola.

“De manera casual me toqué un seno y me encontré que tenía una bolita que no me parecía normal. Pensé que, como tenía el período, era un nódulo de esos que salen. Pero aun así fui al doctor por otro dolor que me dio en otra parte de cuerpo. Del dolor que tenía en el estómago no salió nada, pero si salió entonces que tenía un tumor, que al radiólogo le pareció un tumor que había que biopsear”, dijo al mismo medio.

Bárbara Mori contó que siempre asoció el cáncer con muerte. Foto: Instagram

Bárbara Mori Copiado!

La actriz de la inolvidable Rubí también afrontó el cáncer de mama. Ella le hizo frente cuando tenía 29 años. Ella declaró a los medios de comunicación que cuando se enteró del padecimiento pensó en la muerte y, además, sintió mucho enojo.

“Dije: ‘¿por qué me está pasando esto?, yo soy una buena persona, ¿por qué me está pasando?’. Entonces me enojé mucho con la vida”, declaró. Luego cayó en cuenta de que la enfermedad puede atacar a cualquier persona.

Luego de su vivencia, Daniela Romo apoya causas que promueven la prevención del cáncer de mama. Foto: Instagram

Daniela Romo Copiado!

Han pasado 11 años desde que la actriz y cantante Daniela Romo enfrentó el cáncer de mama. Justamente el diagnóstico llegó en octubre, durante el mes de la concientización.

Ella agradeció que la noticia llegó temprano. En el 2016 resaltó, en una entrevista con el portal Mamás Latinas, que gracias al pronto diagnóstico podía dar testimonio.

La figura televisiva Ana María Polo venció el cáncer de mama y hoy alza su voz para que las mujeres realicen una detección temprana. Foto: Instagram

Ana María Polo Copiado!

La estrella de Caso Cerrado es otra de las personalidades del mundo que se han enfrentado al cáncer de seno. Debió someterse a una mastectomía porque cuando le detectaron el mal, en el 2003, estaba muy avanzado.

“Busqué hacer lo que fuera con tal de estar en paz y positiva. Que me tenían que operar, no importa, mientras se resolviera el asunto pues ya”, declaró a Telemundo. Desde entonces, ella apoya causas que promueven la detección temprana.

Alicia Machado tuvo que someterse dos veces al tratamiento contra el cáncer de mama. Foto: Instagram

Alicia Machado Copiado!

Alicia Machado, quien en 1996 se convirtió en Miss Universo, es otra de las figuras reconocidas que enfrentó el cáncer. En su caso, el diagnóstico llegó en el 2013. Seis años después, ella volvió a someterse a un tratamiento, pues el padecimiento regresó.

“Estoy ahora por comenzar un tratamiento otra vez. Cierro el año con esa mala onda de que tengo que empezar tratamiento ahorita en diciembre”, contó en El gordo y la flaca en aquel momento. Actualmente, ella está libre de la enfermedad y promueve que es mejor la salud que una bonita apariencia.

Otras famosas que han enfrentado el cáncer de mama son Angélica María, Lorena Meritano y Kylie Minogue. Todas sobrevivieron.