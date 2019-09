“Antes solo se le podía decir a la paciente ‘usted tiene cáncer de mama’, hoy se pueden buscar otras cosas para hacer más detallado todo. Hoy sabemos que hay subtipos específicos, y que no todos se comportan igual y por ello no requieren el mismo tratamiento. Antes solo sabíamos si había o no presencia de células cancerosas. Hoy sabemos si hay hormonas, anticuerpos, receptores determinados que podrían indicarme cuál tratamiento es el mejor”, destacó el epidemiólogo.