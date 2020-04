— Por ejemplo, si se pueden hacer gestiones por Internet o teléfono, esa es la medida preferible. Tratar de no ir a lugares públicos si no es necesario. Si tiene que salir porque no se puede de otra manera, que no vaya toda la familia, que se cuiden bastante, que hagan la diligencia y no vayan por muchos sitios. Si se va a ir al colegio, (no estamos diciendo eso aún), posiblemente no sea con todos los grupos al mismo tiempo. Posiblemente, sea solo algunos grupos, con espaciamiento entre las actividades. No hacer actos cívicos, ni hacer filas frente al comedor. Es toda una nueva filosofía para interactuar en público.