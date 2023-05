Médica que atribuyó magnetismo a vacuna contra covid fue suspendida un mes

El Colegio de Médicos y Cirujanos suspendió el ejercicio de la profesión a la médica Jimena Campos por un mes. Esta decisión fue tomada después de que la doctora afirmara en sus redes sociales que la vacuna contra la covid-19 causaba magnetismo, además de desacreditar las pruebas para confirmar la infección por el SARS-CoV-2.

Jimena Campos Vallejos es conocida por la difusión de mensajes y frecuentes posteos contra las medidas sanitarias implementadas para contener la propagación del virus en el país.

La sanción fue confirmada por la oficina de prensa del Colegio de Médicos, en respuesta a una consulta realizada por La Nación. El Colegio responsabiliza a Campos de la difusión de información falsa acerca de las vacunas y la pandemia.

Ese colegio profesional recibió las primeras denuncias contra Campos en mayo de 2021, durante el pico de la pandemia en el país, cuando se registraron el mayor número de muertes y hospitalizaciones.

Entre quienes la denunciaron se encuentra Priscilla Balmaceda, directora del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia. Balmaceda acusa a Campos de divulgar datos que contradicen las directrices y regulaciones nacionales con respecto a la vacunación.

En mayo de 2021, durante el pico causado por la variante delta del coronavirus, Jimena Campos publicó un video en el cual aseveraba que la vacuna contra la covid-19 tenía un “efecto magnético” en aquellos que se la administraban.

En ese momento, este tipo de información circulaba por todo el mundo y fue refutada científicamente.

Durante los momentos más críticos de la pandemia por la covid-19, Jimena Campos recomendó no vacunarse, con la advertencia de que hacerlo era “muy peligroso” para la salud.

La profesional en Medicina también manifestó que las pruebas de PCR (reacción en cadena de la polimerasa, por sus siglas en inglés) no eran útiles para detectar el SARS-CoV-2, el virus causante de la covid-19. Además, dijo que dicho patógeno no se había logrado aislar en laboratorios.

Freno a desinformación

Jimena Campos, sin embargo, no ha sido la única profesional en Medicina sancionada por esparcir información falsa relacionada con la covid-19.

El primero fue Augusto Vega, quien estuvo inhabilitado para ejercer durante 206 días, desde marzo hasta noviembre de 2021.

En noviembre del 2021, Vega también fue sentenciado por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial a pagar ¢600.000 por dos delitos de difamación contra miembros del Colegio de Médicos y Cirujanos, a quienes calificó de mafiosos en un programa de radio llamado La Hora de Juanito Mora, el cual se difunde a través de redes sociales.

Además, fue sancionado con 30 días de multa, a razón de ¢10.000 por día, y se le ordenó asumir los costos del proceso y publicar la sentencia en el mismo espacio.

Vega tiene procesos pendientes en dicho colegio desde marzo de 2020, por divulgar recomendaciones sobre la covid-19 sin respaldo científico y realizar afirmaciones falsas.

Entre esos procesos se encuentra una denuncia presentada por la exministra de Salud, María Luisa Ávila Agüero, quien también es especialista en infectología pediátrica.

Ávila confirmó a La Nación que presentó una denuncia contra Vega por infringir el Código de Ética Médica al propagar información engañosa.

“Todavía no es recomendable que me refiera al caso, ya que la resolución aún no ha sido emitida. El señor en cuestión tiene la posibilidad de apelar, y para respetar el debido proceso, esperaré a que la decisión del Colegio sea definitiva”, afirmó Ávila.

Otro médico sancionado por el Colegio fue Luis Carlos Ramírez Zamora, quien en abril pasado tuvo que retractarse públicamente de las críticas que había expresado en su perfil de Facebook contra las medidas de salud implementadas para controlar el impacto de la pandemia de covid-19.

Entre las disposiciones que Zamora criticó se encontraban el confinamiento obligatorio durante los primeros meses y la vacunación ordenada por las autoridades sanitarias.

Ramírez fue denunciado por su colega Gabriela Villalobos Rojas, quien le atribuyó haber ofendido al personal médico responsable de la gestión de la crisis sanitaria causada por la covid-19.

“Me retracto de las aseveraciones que fueron realizadas por mi persona por medio de esta red social, en los días 24 de diciembre de 2021 y los días 3, 4 y 8 de enero del 2022, en las que realicé aseveraciones contrarias al manejo de la pandemia del covid-19 y la vacunación contra este virus, asimismo me retracto por los datos inexactos y por negar la gravedad de esta enfermedad.

“Me disculpo públicamente si mis publicaciones incitaron a la violencia o desinformaron a la población respecto de la pandemia. No obstante, mi deseo manifestado desde el principio de la crisis es que haya un amplio y sostenido debate científico, ordenado y respetuoso sobre la crisis”, fue parte del mensaje de Ramírez como parte del acuerdo de conciliación al que llegó para evitar ser suspendido del ejercicio profesional.