Marta Eugenia Esquivel evita precisar fechas para nuevo hospital de Cartago

La comparecencia de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez ante la comisión de diputados de la provincia de Cartago se prolongó por hora y media sin que la jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aclarara cuándo se tomará una decisión definitiva para construir el nuevo Hospital Max Peralta.

Durante la audiencia, que comenzó a eso de las 10:05 a. m. y concluyó cerca de las 11:30 a.m., este 30 de octubre, la presidenta ejecutiva de la Caja no precisó las fechas que los habitantes de esta provincia esperan escuchar sobre cuándo tendrán su nuevo centro médico.

La presidenta ejecutiva se presentó solo con dos asesores. No acudió la gerenta de Infraestructura y Equipamiento, María de los Ángeles Gutiérrez, quien también fue llamada por la comisión.

Apenas al iniciar su intercambio con los diputados, Marta Eugenia Esquivel manifestó que “en dos o tres meses” se esperaba llevar el tema consolidado por la Gerencia de Infraestructura a la Junta Directiva “para tomar las decisiones respectivas”.

Posteriormente, y ante consulta del diputado liberacionista Óscar Izquierdo, la jerarca confirmó que, para efectos de la Junta Directiva, la adjudicación de la obra estaba prevista para enero del 2024 “como plazo máximo para tener la decisión”.

En los tres minutos finales de la sesión, Esquivel informó de que la obra se podría adjudicar hasta el primer semestre del 2025 y que, muy probablemente, se llevará a Junta Directiva en marzo del 2024.

Al salir de la comisión legislativa, la funcionaria no quiso aclarar este y otros temas a los periodistas. Remitió a una grabación que luego hizo llegar la oficina de prensa de la CCSS, en la cual tampoco aclaró las fechas.

Igualmente, se negó a detallar las objeciones que envió a la Auditoría Interna de la CCSS, a la cual pidió ampliar el informe del 17 de octubre emitido por el auditor Ólger Sánchez.

En ese documento, el auditor desestimó cinco cuestionamientos planteados por Esquivel contra la adjudicación de la licitación pública 2010LN-000001-4402, efectuada hace doce años, en el 2011, para adquirir el terreno.

La funcionaria tampoco reveló el monto que, según aseguró a los legisladores, está reservado para construir el nuevo Hospital Max Peralta.

Pretextos y atrasos

La comparecencia de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez estuvo llena de recriminaciones, pues los legisladores cartagineses la acusan de acudir a cada convocatoria sobre este tema con excusas para atrasar la construcción del nuevo hospital Max Peralta.

“Viera cómo lamento escucharla con nuevos pretextos. Es una burla. ¡Es suficiente! No conozco un solo hospital en este país que tenga tantos estudios como este. Lamentablemente sigue dando información falsa, con tal de tener un pretexto más para no construir un hospital”, le dijo la legisladora verdiblanca Paulina Ramírez.

“Lo que quiero dejar en actas es que la señora presidenta de la CCSS además de traer un nuevo pretexto para la no construcción del hospital de Cartago, no sabe cuántas personas atiende, no conoce qué significa la hora de oro, que es la que está matando a muchos cartagineses. Cada vez que se habla del hospital de Cartago, lo que tenemos es un nuevo pretexto”, recalcó el diputado del Frente Amplio Antonio Ortega.

En sus réplicas a los legisladores, Marta Eugenia Esquivel aseguró tener más documentos que confirman que el terreno donde inicialmente estaba planeado construir el hospital no es el más apropiado.

Los periodistas de medios de comunicación abordaron a Marta Eugenia Esquivel a su salida de la comisión. La funcionaria no amplió información sobre las fechas para el nuevo hospital de Cartago; tampoco sus observaciones a la Auditoría Interna de la CCSS ni el monto que, según dijo, se tiene de reserva para el nuevo hospital. (Alonso Tenorio)

“Se convierte en un elemento de máxima prioridad determinar el riesgo para pacientes y funcionarios. Siempre bajo el principio de hospital seguro.

“Lo que les quiero señalar es que el proceso de licitación no ha tenido ningún tipo de afectación más que esperar los informes técnicos, y que yo soy solo un voto de nueve para tomar una decisión”, dijo Esquivel.

En el audio enviado luego de su asistencia al Congreso, reiteró que se trata de un tema que debe ser resuelto por la Junta Directiva de la Caja, donde, según ella, contarán con todos los criterios técnicos, legales y administrativos para tomar la mejor decisión.

“El proyecto no se ha detenido. Se han estado solicitando criterios técnicos que la Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) había solicitado. Este ha sido un terreno muy cuestionado, y nos obliga a tener el cuidado máximo para que sea la ubicación adecuada. Yo expuse hoy todas las irregularidades que se dieron en la compra, que para mí siguen siendo irregularidades. Creo que no se hizo como debió haberse hecho”, agregó Esquivel en el citado audio.