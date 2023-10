En vivo: diputados llaman a cuentas a Marta Eugenia Esquivel por nuevo hospital de Cartago

La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, está convocada a rendir cuentas ante la comisión de diputados de la provincia de Cartago, este lunes 30 de octubre, a las 9:45 a.m.

Se espera que acuda en compañía de la gerenta de Infraestructura y Equipamiento de la CCSS, María de los Ángeles Gutiérrez, quien también fue llamada por los legisladores a pronunciarse sobre el futuro que le espera al nuevo hospital Max Peralta, luego de que un informe de la Auditoría Interna de la CCSS y un criterio del Colegio de Geólogos despejaran las dudas técnicas sobre el terreno previsto para construir la obra.

Una semana después de trascender el contenido de los informes, las autoridades de la Caja no han informado cuál será el siguiente paso que darán con el nuevo hospital de Cartago.

El terreno que ha sido cuestionado por Marta Eugenia Esquivel y por el presidente Rodrigo Chaves está ubicado en El Tejar del Guarco. La CCSS ha insistido en cambiar de ubicación al nuevo hospital, para lo cual solicitó un terreno al TEC y también consultó a la Municipalidad de Cartago.

El informe de la Auditoría Interna de la CCSS, del 17 de octubre, firmado por el auditor Ólger Sánchez Carrillo, desestimó cinco cuestionamientos de Marta Eugenia Esquivel contra la adjudicación de la licitación pública 2010LN-000001-4402, efectuada hace doce años, en el 2011, para adquirir el terreno del nuevo hospital de Cartago.

Uno de los puntos sobre los que se pronunció la Auditoría tienen que ver con la selección del terreno, objetada por Esquivel Rodríguez. Según ella, la selección incumplió la resolución CD45.R8 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), denominada ‘’Preparación y respuesta frente a los desastres”.

A esto se une un criterio reciente del Colegio de Geólogos, del 12 de octubre, firmado por su presidente, Arnoldo Rudín, y citado por el Semanario Universidad. Los geólogos concluyen que “no existe” evidencia de una posible ruptura del sistema de fallas o alguna de sus ramificaciones en el terreno comprado por la Caja para el nuevo hospital de Cartago.

La Nación envió una consulta a la CCSS sobre este tema el lunes 23 de octubre, que todavía no ha contestado.

Grupos reclaman respuesta Copiado!

La Junta de Salud del Hospital Max Peralta, el alcalde de ese cantón, Mario Redondo Poveda, y varios diputados de la provincia consultados por La Nación, reiteran su pedido de retomar el proyecto donde la CCSS lo dejó, en momentos en que los cartagineses urgen ampliar servicios como hospitalización y Emergencias, que sobrepasaron hace años su capacidad.

Para el vocero de los asegurados cartagineses, Carlos Halabi, presidente de la junta de salud del Max Peralta, lo sucedido hasta ahora es una “cadena de incoherencias”.

“Primero, se les ocurre pedirle un terreno al Tec (Instituto Tecnológico de Costa Rica). Ahora, presionan a la alcaldía para que la Municipalidad dé algunos terrenos, pero la muni no tiene.

“Esto es un absurdo porque la Caja ha invertido $12 millones entre la compra, los estudios del terreno y el anteproyecto. Este es el terreno comprado por la CCSS que más estudios tiene y todos han demostrado que es apto”, afirmó el presidente de la Junta de Salud.

El terreno donde originalmente la CCSS pretende construir el nuevo hospital de Cartago está ubicado en El Tejar del Guarco. (Rafael Pacheco Granados)

El alcalde Mario Redondo envió a Marta Esquivel, este lunes 23 de octubre, una carta en donde le solicita continuar, “sin ninguna dilación”, con la licitación para la construcción del nuevo Hospital Max Peralta.

“En este tema dimos un espacio para buscar alternativas. Pero creemos que ha quedado más que claro que las dudas que existían sobre la pertinencia o no del terreno han sido esclarecidas, que no hay fundamento objetivo para no continuar con la construcción del hospital en el terreno de El Tejar”, dijo el alcalde.

Click para ver el PDF Solicitud de Municipalidad de Cartago a CCSS sobre nuevo hospital para la provincia. DESCARGAR PDF

Para la diputada liberacionista, Paulina Ramírez, no existe nada que obstaculice la construcción del hospital de Cartago.

“El Colegio de Geólogos le manifestó a Setena (Secretaría Técnica Nacional Ambiental) que el terreno no tiene ningún problema para la construcción del hospital. ¡No más excusas para el hospital de Cartago! Nunca hemos estado tan cerca, solo falta la adjudicación”, enfatizó la diputada.