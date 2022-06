Lo nuevo sobre incapacidades en la CCSS: este 27 de junio se reinician pagos diarios

Tras el ciberataque del 31 de mayo, las solicitudes de incapacidad y licencias generadas a partir de ese día se han tenido que registrar en boletas de papel. Esa información debe ingresarse 'a mano' al sistema para generar los pagos. (Rafael Pacheco Granados)

Este lunes 27 de junio, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reinició el pago ordinario de incapacidades y licencias, paralizado hace casi un mes cuando la institución fue víctima de un hackeo, el 31 de mayo.

El gerente financiero de la Caja, Gustavo Picado Chacón, destacó el esfuerzo que se ha hecho para reiniciar los sistemas que permitirán realizar estos depósitos. Sin embargo, advirtió de que la información de alrededor de 100.000 boletas que se han generado en junio tendrá que ser ingresada “a mano” a los sistemas, y esto tomará su tiempo. Pide más paciencia a los asegurados.

“Este ha sido un tema de primer orden. El 21 de junio, tres semanas después del hackeo, logramos poner en operación el Sicere (Sistema Centralizado de Recaudación), que es indispensable para el sistema de registro, control y pago de incapacidades y licencias. Las incapacidades pendientes antes del 31 de mayo, día del hackeo, se cancelaron el 9 de junio. Fueron 8.500 por más de ¢500 millones. El 23 de junio se pagaron otras que estaban en curso de pago antes del 30 de mayo, lo cual representó 11.500 incapacidades y licencias por más de ¢2.600 millones.

“Lo anterior nos ha permitido ir desahogando, poco a poco, pero entendiendo que tenemos todavía incapacidades en curso y en trámite de pago”, aclaró el gerente, quien adelantó que este 27 de junio habrá un nuevo depósito de otros 8.665 casos por ¢700 millones. Estas son las respuestas a varias consultas realizadas sobre el tema en un Facebook live realizado este 27 de junio.

− Hay personas que han manifestado inconsistencias en los pagos.

− El sistema está automatizado y se alimenta por medio del EDUS (Expediente Digital Único en Salud). Luego, lo que sigue es validar si la persona está sujeta al pago porque no necesariamente quien tiene una boleta de incapacidad tendrá pago. Esa persona debe estar al menos activa con la institución un mes antes y tener cotizaciones registradas en los últimos tres meses. Los trabajadores independientes deben estar al día. En otra fase, está el cálculo para ver el monto que corresponde en cada caso. En incapacidades se paga a partir del cuarto día. En licencias por maternidad lo que corresponde es el 50% porque el otro 50% corresponde al patrono.

“En este proceso, aparecen una serie de circunstancias que pueden atrasar el pago. Una muy frecuente es que la persona no tenga una cuenta cliente registrada en el sistema. Son circunstancias de esta naturaleza. El sistema está funcionando al 100% y esos casos podrían ser por circunstancias particulares para generar dificultades en el pago”.

− Este 27 de junio se restablece el pago ordinario para las incapacidades generadas después del 31 de mayo. ¿Qué se requiere para realizar estos pagos, que se han tramitado a mano?

− Mensualmente, se emiten unas 120.000 boletas de incapacidades y licencias. Eso significa que, al día de hoy (27 de junio), tendríamos unas 100.000 boletas físicas que tenemos que procesar. Cuando anunciamos que el sistema opera normalmente es que hoy, en la mañana (lunes 27 de junio), tramitamos el pago que se depositará en la noche. También, que todos los días vamos a estar haciendo regularmente depósitos en las noches. A los asegurados les pedimos paciencia adicional porque nos va a llevar algún tiempo registrar lo que está en boleta física. Hay 100.000 documentos que estamos tratando de incluir en los sistemas”.

− ¿Qué pasa con las incapacidades emitidas antes del 31 de mayo, que no habían sido aprobadas por la comisión y no han sido pagadas?

− Lo pagado al 30 de mayo es lo que estaba aprobado antes de esa fecha. Sí, existen incapacidades que están en proceso de aprobación de la comisión o de refrendo de las unidades técnicas para su cálculo. Esas que no están dentro del sistema se están abordando con prioridad. El principio que tenemos es pagar lo más antiguo.

− ¿Qué pasa con las personas que hacen el cobro en efectivo en caja?

− Uno de los sistemas que no está restablecido es el de cajas. Esperamos tener pronto una solución. Son los menos, pero también son importantes. Por ahora, lo que se han restablecido son los pagos por sistemas ordinarios: transferencias por Sinpe.

− A quienes les depositaron el jueves anterior, ¿tienen que esperar un nuevo pago este 27 de junio?

− El jueves hicimos 11.500 pagos de incapacidades y licencias. A algunos les pagamos la totalidad de la incapacidad; otros que podrían tener incapacidades más largas (20 mayo a 20 de julio, por ejemplo), el jueves los pusimos al día y en un sistema automático para seguir recibiendo el pago. Esto para la gente que sigue incapacitada.

− ¿Hay sistema para registrar la cuenta bancaria para el depósito?

− Hoy, el sistema lo permite con la oficina virtual registrar cuentas nuevas o sustituir alguna. En el espacio de incapacidades se puede registrar una cuenta IBAN. Si no pueden así vayan a las sucursales o a la plataforma de servicios financieros del nivel central.

− ¿Qué va a pasar con las boletas físicas?

−Este lunes en la noche, quienes tuvieron incapacidades a partir del 31 de mayo con boletas físicas tendrán el depósito. Esto será un proceso paulatino, esperamos que sea corto. Todas las unidades trabajan para que esa boleta quede registrada en el sistema. Todos los días, haremos depósitos en la noche para ponernos al día.

− ¿Qué sucede si la incapacidad prescribe?

− Hemos estado analizando la situación de la prescripción. Hay una norma que establece seis meses como máximo para cobrar. Dado que el sistema empezó a funcionar tres semanas después del ciberataque, no creo que haya muchos casos así pero vamos a analizar. Si tenemos que emitir una resolución para que esas incapacidades no prescriban, lo haremos, pero no vemos que por el ciberataque tengamos prescripción de casos.

− ¿Qué pasa si hay boletas que no aparecen ingresadas en el sistema?

− No esperamos que boletas emitidas no se hayan ingresado al sistema. Pero si alguien tiene un inconveniente de ese tipo, que lo plantee.

− ¿Qué podría estar sucediendo con las licencias que salen los días de pago y el monto aparece en Sicere pero no se hace el pago en la cuenta?

− Ese es un caso particular. Sugiero llamar a los teléfonos habilitados o acercarse a una sucursal. Es un caso que puede tener alguna condición particular y hay que estudiarlo.

− Una persona incapacitada por el INS (Instituto Nacional de Seguros), ¿puede tramitar la parte que le corresponde a la Caja?

− En principio, no hay ningún inconveniente. Hay licencias no solo de maternidad. Están las de cuidado para enfermos en estado terminal. Y hay incapacidades por enfermedad como esta. Se pueden tramitar.

− ¿Se hará de una vez el pago de incapacidades vencidas, o por tractos?

− El sistema debería pagarle la totalidad en el momento en que se haga el depósito.

− ¿Cómo hacen quienes no tienen capacidad de ingresar a la página virtual de la CSSS?

− Hay dos opciones. Una, llamar a los teléfonos que pusimos a disposición de los asegurados, o asistir a cualquiera de las 75 sucursales financieras. También pueden ir a la plataforma de servicios financieros, en las oficinas en barrio Don Bosco, en San José.