Riesgo de mordeduras de serpientes se eleva en época lluviosa; sepa cómo prevenirlas

El inicio de las lluvias aumenta la demanda de atención hospitalaria por mordeduras de serpientes, principalmente, por parte de trabajadores agrícolas cuya actividad se intensifica en esta época, alertó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Los hospitales, en promedio, atienden a cinco personas cada semana por esta causa.

Estos eventos, explicó la institución, ocurren con mayor frecuencia en comunidades rurales donde el trabajo agrícola es relevante sobre todo en la estación lluviosa que es tiempo de siembra. De ahí que es el momento de mayor exposición para las personas que laboran en el campo.

Los ataques de estos reptiles suceden en caminos y riberas de ríos próximos a áreas de cultivo y en las cercanías de las casas, donde las personas se topan entre las malezas con una serpiente agazapada.

[ Mordeduras de serpientes en Costa Rica se concentran en 8 regiones ]

Seis de cada diez casos de envenenamiento por mordeduras de serpientes atendidos en la CCSS se relacionan con el ataque de las conocidas como “tobobas”, donde sobresale la llamada terciopelo, una de las más grandes y venenosas de nuestros bosques. Otras serpientes con incidentes reportados son la tamagá, la cascabel y la coral, informó la CCSS.

Por las características del trabajo agrícola, la mitad de las mordeduras ocurren en los pies y un 30% en manos o brazos. Sin embargo, también se registran mordidas en cabeza y tronco.

Casi el 70% de las hospitalizaciones por mordeduras de serpientes venenosas se concentran en ocho regiones del país, informó la CCSS en febrero anterior. Entre el 2015 y el 2021, se atendieron 1.935 casos. De los 29 centros médicos públicos, el Hospital Fernando Escalante Pradilla, de Pérez Zeledón, fue el que más pacientes atendió en ese periodo. Allí, la CCSS auxilió 240 personas; es decir, un 12,4% del total.

Los afectados en siete años fueron 1.404 hombres y 530 mujeres de todos los grupos de edad y se han reportado 11 defunciones.

Al hospital generaleño, le siguen el Tony Facio Castro (Limón), San Carlos (San Carlos), Manuel Mora Valverde (Golfito), Tomás Casas Casajús (Osa), William Allen (Turrialba), Max Terán (Quepos) y Monseñor Sanabria (Puntarenas). Estos ocho hospitales atendieron más de 1.300 casos juntos, equivalentes al 67,8% del total.

Atención inmediata

La persona mordida por una serpiente requiere atención hospitalaria inmediata. Los primeros auxilios incluyen tranquilizar al paciente, inmovilizar hasta donde sea posible la extremidad afectada y trasladar al hospital o centro de salud más cercano para que personal calificado le aplique el suero antiofídico.

Los médicos de emergencias recomiendan lavar la herida con agua y jabón y no colocar ningún tipo de sustancias, no hacer heridas en el sitio de la mordedura, no aplicar hielo o electricidad y no tratar de succionar el veneno con la boca.

Se recomienda aportar al personal de salud una idea lo más cercana posible del tipo de serpiente que mordió para facilitar la evaluación de la severidad del envenenamiento y determinar el volumen de suero antiofídico que se inoculará al paciente.

Para los médicos de emergencias, advierte la CCSS, es muy importante conocer las características físicas de la serpiente que mordió a un paciente, sin que esto represente que al intentar identificarla o matarla exponga al usuario a otra mordedura. Pero, sí es muy útil cuando los pacientes traen la serpiente al servicio de emergencias, lo cual ocurre casi siempre, porque las personas están acostumbradas a que esa información será clave para el tratamiento.

[ Mordeduras de serpientes envenenan a 800 ticos y matan hasta tres cada año ]

Si usted llega a ser víctima de una mordedura de serpiente, siga las siguientes recomendaciones de la CCSS:

No utilice torniquetes porque complica la circulación de la sangre.

No corte el tejido porque aumenta el riesgo de infección y favorece el sangrado.

No succione el veneno con la boca pues favorece la infección en el sitio de la mordedura. No se recomienda el uso de aparatos de succión.

No ponga compresas de hielo pues pueden empeorar las lesiones locales originadas por el veneno y matar más tejido.

No aplique descargas eléctricas de ningún tipo.

No administre sustancias químicas ni extractos de plantas o animales ni emplastos de ningún tipo. No existe ningún tipo de evidencia científica que apoye el uso de este tipo de productos en los envenenamientos por mordeduras de serpiente

Para prevenir una mordedura de serpiente debe hacer lo siguiente: