Hospitales lanzan dramática petición de ayuda frente a covid-19

Hospital San Carlos amplió el número de camas para pacientes con covid El Hospital de San Carlos es uno de los que tiene mayores niveles de ocupación de pacientes afectados por la covid-19. (CCSS)

Hospitales saturados, personal con fatiga, imposibilidad de trasladar pacientes a centros con mayor capacidad, carencias de equipo médico y servicios de urgencias congestionados.

Ese es el crítico panorama que enfrentan los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debido al aumento de contagios de covid-19 en las últimas semanas.

Las condiciones fueron expuestas por 40 directores de centros médicos en una nota de 13 páginas dirigida al presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, y al gerente general, Roberto Cervantes, el 6 de setiembre.

El cansancio de los profesionales en salud es tan alto que, según el documento, los centros médicos batallan con incapacidades frecuentes y contratar más personal no es una opción viable, pues el mercado laboral está agotado y las personas disponibles no cumplen con todos los requisitos.

La angustia de los jefes hospitalarios está respaldada por las estadísticas.

Durante la primera semana de setiembre ingresaron, en promedio, 35 pacientes por día a las unidades de cuidados intensivos por covid-19 y 121 a los salones de hospitalización.

En otras palabras, el sistema hospitalario tuvo que hacer malabares para recibir 6,5 pacientes con covid-19 por hora en esa semana.

Cada hora muere un paciente por razones asociadas al SARS-CoV-2, informó la CCSS este jueves.

Entre el 31 de agosto y el 5 de setiembre, 72 personas no pudieron ser trasladadas a hospitales con mayor capacidad por falta de espacio, de ellos 35 estaban en estado crítico.

“Con absoluto respeto, solicitamos que, en el panorama actual, las preocupaciones de este cuerpo colegiado sean transmitidas por ustedes, como nuestras autoridades superiores, al señor presidente de la República, al señor ministro de Salud y al señor presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, para que, en resguardo de la salud de la ciudadanía, se tomen las medidas respectivas”, manifestaron los jerarcas en la carta.

Agregan que les preocupa de “sobremanera” la eliminación de restricciones por parte de las autoridades de Salud.

Por ejemplo, durante setiembre no aplica la restricción vehicular para los fines de semana y se le permitió a la Federación Costarricense de Fútbol el ingreso de 3.000 aficionados para los partidos de la Selección en el Estadio Nacional.

Al final de cada juego, el capitán de la tricolor, Bryan Ruiz, pidió al Ministerio de Salud habilitar más espacios para los juegos de octubre.

“La liberación de restricciones genera contra-mensajes a nivel de comunicación desde todas las esferas”.

Sobre ese aspecto, el grupo de médicos reprochó los efectos de reducir restricciones.

[ Directora de Hospital de Niños: ‘Ya no podemos recibir a todos los pacientes’ ]

“Existe además en la colectividad una pérdida de interés y una actitud de negación de las implicaciones de la pandemia. Los esfuerzos realizados por la CCSS a nivel de comunicación requieren del respaldo de otras instituciones tanto de sector salud como de los otros sectores, con mensajes coherentes con la realidad vigente”.

El Ministerio de Salud indicó, este jueves 9 de setiembre, que no conoce el pronunciamiento de los directores hospitalarios.

Ingreso de pacientes por semana FUENTE: CCSS || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

Seis grandes preocupaciones

Los seis puntos que más preocupan a los directores de hospitales son:

1. La disponibilidad de recurso humano y materiales de trabajo.

2. El comportamiento epidemiológico.

3. El avance de la vacunación.

4. La circulación de la variante delta en el país.

5. El incremento de infecciones respiratorias por la época lluviosa.

6. El comportamiento de las personas.

Subrayan que la CCSS tiene pocas posibilidades de ampliar el número de camas para atender pacientes con covid-19 en estado grave.

“El margen de acción en cuanto a la oferta de camas de cuidado intensivo es estrecho y a la fecha está cercano a su capacidad límite”, afirmaron los directores.

Al 6 de setiembre, agregaron, estaban ocupadas 458 de las 499 camas disponibles para enfermos graves.

“En una o dos semanas no existirá más margen de ampliación, a no ser que se estabilice o disminuya la curva de casos”, añadieron.

[ Periodista hospitalizado: ‘En 20 años de cubrir sucesos es la primera vez que veo morir a alguien’ ]

Aunque la institución tuviera capacidad para instalar más camas, esa acción no mejoraría la atención, ya que los médicos, enfermeras y asistentes deberían dividirse entre mayor número de pacientes.

A esas circunstancias se suman las proyecciones de contagio para las próximas semanas.

Los análisis de la CCSS señalan que, en las próximas ocho semanas, el número de casos de covid-19 irá en incremento.

Incluso, en los escenarios más optimistas, en la segunda mitad de setiembre habrá 600 personas en unidades de cuidados intensivos y 1.000 en salones.

Este jueves 9 de setiembre, el Ministerio de Salud reportó 2.975 contagios de coronavirus, 827 internados en salón y 474 en cuidados intensivos.

Desde marzo de 2020, 5.721 personas fallecieron por causas relacionadas con ese padecimiento.

Otro factor que añade presión al sistema de salud es la demanda de atención de pacientes con otras patologías.

“Se reporta también un aumento creciente de las necesidades de atención y gravedad de patologías no relacionadas con covid-19, que incluyen descompensación aguda de enfermedades crónicas, emergencias de diversa naturaleza y otras patologías relacionadas con la progresiva apertura de las actividades sociales y económicas, como son los traumas” — Carta firmada por los directores de hospitales de la CCSS

Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, reconoció las complicaciones que enfrentan los hospitales. Dijo que valoran utilizar, en los próximos días, camas en centros médicos privados.

¿Llegó ese temido momento en el que los médicos deberán decidir a quién darle atención y a quién no debido a la saturación?

“Ya estamos en una situación crítica, pero lo que viene, esperemos, no nos lleve a esas decisiones tan desgarradoras, pero yo no puedo meter las manos al fuego y decir que eso no viene”, respondió el jerarca de la CCSS.

“Ya estamos viendo síntomas de estrés del sistema, de los más críticos que hemos vivido en esta pandemia, tenemos que estar claros que tenemos que doblar la curva y tenemos que vacunarnos”, agregó.

Hospitales privados

Román Macaya aseguró, en una entrevista realizada este jueves en la mañana, que valoran la posibilidad de enviar pacientes con patologías diferentes a la covid-19 a centros médicos privados.

No obstante, enfatizó que el arma más poderosa contra la covid-19 no está en los hospitales, sino en el comportamiento de las personas con respecto al virus.

“Lo que se discute ahora es cuál es el procedimiento más simplificado para hacer uso de esas camas. En este momento tenemos dos olas: la de casos covid y las de casos no covid. Esta situación es diferente a la situación de mayo anterior. En mayo tuvimos una ola covid, pero no había una ola no covid.

“En este momento, con la apertura de actividades, tenemos accidentes de tránsito, todo tipo de traumas por violencia o accidentes y está la descompensación de muchos pacientes crónicos. Eso nos está saturando los servicios de emergencia”, comentó Macaya.

Roberto Cervantes, gerente general de la CCSS, dijo que el miércoles 8 de setiembre tuvo una reunión con el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias para tratar este tema.

“Se van a cambiar algunos de los requerimientos para flexibilizarlos un poco, creo que hoy (jueves) ya se tiene listo eso para iniciar”, aseveró Cervantes.

Precisamente, la noche de este jueves, la institución solicitó al Ministerio de Salud la reactivación del uso de camas en centros hospitalarios privados.

La petición se hizo por medio del oficio GG-3052-2021.

El plan inicial de la CCSS es enviar a esos hospitales pacientes que tengan enfermedades distintas al coronavirus, pero solicita a Salud evaluar la posibilidad de trasladar personas con covid-19.

Entre los requisitos está haber dado negativo a la prueba de covid-19 en las últimas 48 horas, no requerir un tiempo de hospitalización mayor a cinco días y contar con un diagnóstico definido, entre otros.