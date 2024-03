Hatillo amaneció con agua este martes, pero vecinos temen que sea por poco tiempo

Luego de cinco días sin suministro, los vecinos de Hatillo recibieron agua potable en sus hogares la mañana de este martes 19 de marzo.

Carlos Castillo, dirigente comunal, afirmó que los reportes en las diferentes comunidades indican que sí amanecieron con el líquido y a media mañana continuaban sin problemas de abastecimiento.

No obstante, algunos vecinos temen que esto no se mantenga durante el día, porque en otras ocasiones el agua falta en horarios en los que no había racionamientos previstos.

“Se supone que el agua debería faltar entre las 10 p. m. y las 4 a. m., pero eso no se ha cumplido. Vamos a esperar a ver si en el transcurso del día vuelve a faltar el líquido. Todos los días hay diferentes excusas de por qué no ha habido agua”, señaló Castillo.

El dirigente comunal indicó que este viernes se reunirán con autoridades y funcionarios operativos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para ver posibles soluciones.

Los vecinos de Hatillo estuvieron sin agua durante cinco días y han recibido el líquido mediante camiones cisterna, como ocurrió la tarde de este lunes cuando llegó un vehículo con 7.000 galones. Los pobladores llenan todo lo que pueden. (Alonso Tenorio)

En los últimos días, los problemas de abastecimiento han sido causa de protestas y bloqueos en la carretera de Circunvalación, así como a la suspensión de clases en los centros educativos de la zona.

Por su parte, las autoridades argumentan que los racionamientos extendidos se deben a un verano con temperaturas sin precedentes y al fenómeno El Niño. Este lunes 18 de marzo prometieron obras para ampliar la capacidad de abastecimiento.

Esta información está en desarrollo