‘Hackeo’ a CCSS: Aclare sus dudas sobre el pago de pensiones y la solicitud de préstamos

Si usted recibe una pensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) o se encuentra tramitando la jubilación, es bueno que conozca las medidas que ha implementado la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para evitar que el hackeo que sufren sus plataformas afecte a sus usuarios.

Igualmente, si tiene un crédito hipotecario de la CCSS o realiza gestiones para obtenerlo, también podría encontrar útiles las respuestas que varios personeros de la institución ofrecieron a ciudadanos durante una sesión de consultas en Facebook.

Adolfo Arias, jefe de gestión de Pensiones, Alberto Acuña, director financiero administrativo, y Henry Jiménez, de la comisión de calificación de la invalidez, respondieron las siguientes consultas:

[ Vea AQUÍ respuestas de Gerencia de Pensiones a consultas ]

– ¿Se pagaron las pensiones correspondientes a junio?

– El pago del IVM y de las del Régimen no Contributivo (RNC) se depositaron unas horas antes del “hackeo”. Más de 372.000 beneficiarios recibieron su pago oportunamente.

– ¿Se presentaron algunas inconsistencias en esos pagos?

– En cada caso, se recomienda acudir a la sucursal de la CCSS más cercana para dar seguimiento al caso. O que remitan consultas a ivmservicios@ccss.sa.cr.

– ¿Qué pasa con quienes apenas van a iniciar sus trámites de gestión de pensión?

Quienes necesitan saber cuándo se pensionan o cuántas cotizaciones requieren, mejor que esperen a que se restablezcan los sistemas. Quienes deben presentar su solicitud, es conveniente que lo hagan. Igual con las familias que han perdido algún familiar; las sucursales están abiertas para la recepción y orientar a las personas.

– Un importante número de personas tienen créditos hipotecarios con la CCSS. ¿Cuál dinámica se está aplicando en estos casos?

– Desde el momento en que sucedió el hackeo, la CCSS se encargó de implementar medidas con dos objetivos: primero, garantizar la recaudación de las cuotas del crédito, y luego dar la posibilidad de que los prestatarios no queden en mora. Se habilitaron dos cuentas, una en el Banco Nacional y otra en el Banco de Costa Rica, para hacer los depósitos. Cualquiera que tenga un crédito puede apersonarse; incluso por la vía digital, pueden hacer los pagos a esas dos cuentas.

Cuentas para depósitos de créditos hipotecarios. (Cortesía )

“Si hay duda sobre cuánto se tiene que pagar, lo recomendable es pagar la del mes anterior. Esa información está en el recibo o en la transferencia. Si hubiera que hacer alguna devolución, esto se habilitaría en cuanto se rehabiliten los sistemas.

“Se recomienda poner los datos correctos, como especificar en el pago o transferencia que se trata del crédito a nombre de una persona; si tienen el número de operación, mejor. Esto es importante para aplicar como es debido en cuanto se restauren los sistemas. Una vez hecho el pago en el banco, es importante que envíen a los correos señalados por la CCSS la copia del comprobante de pago. Esto facilitará la acreditación de la cuota y poner la operación al día”.

– Ante la imposibilidad de hacer el cobro de los créditos hipotecarios por la vía ordinaria, se han abierto opciones. ¿Si no se efectúa el pago por esas cuentas habilitadas, quedará la persona en mora?

– Una vez que se habiliten los sistemas se aplicarán todos los pagos hechos. Se identificarán quiénes no han hecho el pago y se les llamará para que paguen. De no realizarse estos pagos, calificaría en condición de moroso, con las consecuencias que un crédito en mora tiene, tanto en la CCSS como en cualquier institución bancaria. Esto incluye cobros administrativos y judiciales.

– La cuota del crédito que se deposite en estas cuentas, ¿se reflejará en el estado de cuenta?

– Sí. El último corte, más de 500 personas habían depositado. Después de esto, a la CCSS le corresponde identificarlas.

– ¿Cuáles son las indicaciones para las personas que tienen una cita médica como parte de la gestión de pensiones por invalidez?

– Si tienen alguna cita para valoración por invalidez en la sede de la CCSS en Montes de Oca, deben presentarse. Deben llevar cédula y toda la información de salud que tengan en documentos.

– ¿Qué sucede con las personas que ya fueron valoradas previo al ataque informático?

– La información está resguardada en nuestros servidores. En el momento en que estos se habiliten, tendremos acceso a ella para resolver en tiempo y forma. Hay información que está en EDUS; es la que limita el análisis de la condición del solicitante.

Correos para consultas de créditos hipotecarios. (Captura de pantalla )

– ¿Qué pasa una vez que se terminan estas evaluaciones médicas?

– Toda información médica que tengan, no importa si es de un centro médico público o privado, es importante que la aporten. Cuando se recopila esta información, el expediente pasa a la comisión, que emite un criterio. La parte administrativa hace el análisis para la concesión o denegatoria del beneficio. Todo este proceso incluye, por ejemplo, el análisis de cuotas, el cual no es posible en este momento. La valoración se hace con la información disponible. Hay casos ‘digitales’ que no es posible evaluar por la emergencia actual.

– ¿Qué se le puede decir a quienes están interesados en iniciar el trámite de una pensión por invalidez?

– Se le recomienda esperar. Al no haber un sistema informático a mano, no se puede hacer el análisis de cuotas.

– Una persona a quien le rebajan por planilla la cuota del crédito, ¿puede pedir el número por los correos y teléfonos habilitados por la CCSS?

– Como no hay sistema, no es posible ver el listado de las operaciones y su número. La forma más fácil de ver el número es revisar el recibo anterior o en los documentos de constitución del crédito. La CCSS estudia una opción: tener una copia de la base de datos con el número de operación para darlo a quien lo solicite.

– ¿Cuál es la dinámica con las solicitudes de nuevas pensiones?

– No se pueden rechazar solicitudes de pensión ad portas. El administrado tiene la facultad de ir a las sucursales y presentar su solicitud. Posiblemente, se procese cuando se levanten los sistemas informáticos, pero esto no es impedimento para que se presenten nuevas solicitudes.

– Para solicitar pensión por invalidez, ¿debo esperar respuesta por correo o ir presencialmente?

– Se puede enviar un correo a ivmservicios@ccss.sa.cr con la consulta para aclarar dudas.

– Un caso de pensión por invalidez casi en egreso, ¿quedará el trámite sin seguimiento?

– Hay unos expedientes físicos y otros digitales. Los físicos, los estamos trasladando a la dependencia administratia para continuar con el trámite. Los casos tramitados en expediente digital, quedan suspendidos hasta que se restaure el sistema.

– ¿Qué pasa con el depósito de las pensiones?

– Desde que se detectó el ciberataque, se han hecho gestione para que el próximo pago se ejecute de la manera tradicional. Cada pensión quedará acreditado en la cuenta de cada uno de los pensionados.