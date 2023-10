Familias prometen caminar y bailar a cambio de tener una vejez saludable

Decenas de familias se apuntaron a caminar este domingo por la capital en señal de compromiso con una vejez saludable, como la que promueve el Hospital Nacional de Geriatría en su campaña SIGA.

La caminata, en la que participaron unas 200 personas, se inició a las 8 a. m. desde el parque frente al Ministerio de Salud y se prolongó cerca de un kilómetro hasta llegar a la plaza de las Garantías Sociales, donde los esperaban sesiones de ejercicios y música para pasarla bonito.

Este es el segundo año consecutivo en que el Hospital Nacional de Geriatría realiza esta caminata e impulsa esta campaña con apoyo de varios socios estratégicos, comprometidos con impulsar acciones que promuevan el envejecimiento saludable en población de todas las edades, principalmente los adultos mayores.

Cerca de 200 personas participaron en la segunda caminata de la campaña SIGA, este domingo 29 de octubre, con la que el Hospital Nacional de Geriatría promueve el envejecimiento saludable. (Cortesía )

La directora del hospital de Geriatría, Milena Bolaños Sánchez, mantiene abierta la invitación a toda la población a continuar activos, no importa cuál sea su edad.

“Enviamos un mensaje contundente y claro sobre la importancia de estimular a nuestros adultos mayores a seguir activos desde el punto de vista físico, emocional y social. Por supuesto, para celebrar la vida cada día plenamente”, dijo Sánchez.

María Teresa Rodríguez Valenciano, de 69 años, viajó desde Curridabat para hacer la caminata.

“A todos los adultos mayores de las comunidades los motivamos no solo a hacer caminatas. También a unirse a grupos en las iglesias y municipalidades. ¡Hay muchas oportunidades para estar activos!”, exhortó.

Con esta caminata el hospital cierra varias actividades para celebrar el mes de la persona adulta mayor.

La actividad y el ejercicio físico regulares así como la lectura y participar en actividades de voluntariado son tres de una larga lista de factores protectores de la salud de las personas, que disminuyen sustancialmente los riesgos de padecer enfermedades como diabetes, presión alta y hasta diferentes tipos de demencia.

Hace casi una década, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó varios informes sobre el envejecimiento saludable y sugiere que este debe ser prioridad mundial.

A finales de agosto, Netflix publicó un documental sobre las zonas azules o de mayor longevidad en el mundo, de las cuales Costa Rica tiene una en la península de Nicoya: Live to 100: Secrets of the Blue Zones.

En esa producción, se enfatiza en los secretos de esos sitios para una longevidad con salud y propósito.