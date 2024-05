José Raúl Mulino promete nuevo rumbo para Panamá tras su triunfo electoral

Ciudad de Panamá. El abogado derechista José Raúl Mulino, quien resultó victorioso en las elecciones presidenciales de este domingo en Panamá, prometió tomar medidas “sin temor” para revitalizar la economía y poner fin a la “persecución política”, de la cual afirma ser víctima su mentor, el exmandatario Ricardo Martinelli.

Mulino, de 64 años, se alzó con la victoria al obtener un 34% de los votos, superando el 25% del candidato centroderechista Ricardo Lombana, impulsado por la popularidad de Martinelli. Este último fue inhabilitado como candidato tras confirmarse una condena en su contra por lavado de dinero.

“Se acabó la persecución política. Se acabó la manipulación del Ministerio Público. Se acabó la manipulación de jueces y magistrados. Se acabó esa vaina ¡carajo!. Óiganlo bien”, expresó Mulino ante sus seguidores durante su discurso de victoria.

Desde su asilo en la embajada de Nicaragua, donde se encuentra desde febrero para evitar la prisión, Martinelli fue el protagonista de las elecciones y desde su refugio hizo campaña por su sucesor. “Misión cumplida”, le dijo Mulino tras su triunfo.

LEA MÁS: Tribunal Electoral proclama a Mulino presidente electo de Panamá

Según una encuesta reciente, la mayoría de los panameños considera que el exmandatario de 74 años gobernará desde las sombras a partir del 1°. de julio. Sin embargo, Mulino afirmó en su discurso no ser “títere de nadie”.

Analistas opinan que podría otorgarle a Martinelli, sancionado por corrupción “a gran escala” por Washington y acusado de espionaje telefónico y sobornos, un indulto o al menos un salvoconducto para viajar a Nicaragua.

“Lo que decida hacer tendrá implicaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos”, señaló a esta agencia Francisco Rojas, rector de la Universidad para la Paz de la ONU, con sede en Costa Rica.

Partidarios del candidato presidencial de Panamá por el partido Realizando Metas, José Raúl Mulino, celebran los primeros resultados de las elecciones presidenciales en su sede de campaña en el Hotel Sheraton de la ciudad de Panamá el 5 de mayo de 2024. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP) (MARTIN BERNETTI/AFP)

‘Sin asomo de temor’

Mulino heredará del presidente Laurentino Cortizo, del mayoritario Partido Revolucionario Democrático (PRD, socialdemócrata), un país con un déficit fiscal del 7,4%, una deuda pública de $50.000 millones y un sistema de seguridad social colapsado.

“A nuestros acreedores internacionales les mando un mensaje: este país honrará su deuda”, afirmó el presidente electo, quien pertenece al partido Realizando Metas (RM), fundado por Martinelli.

A pesar de que la economía experimentó un crecimiento del 7,3% en 2023, se espera una desaceleración este año, llegando al 2,5%, según el Fondo Monetario Internacional. Esto se debe a la sequía que afecta al canal de Panamá y al cierre de una mina de cobre tras masivas protestas en defensa del medio ambiente.

“Hay que hacerle frente a los problemas nacionales sin el menor asomo de temor”, expresó Mulino, mientras auguraba medidas para recuperar la época de bonanza económica anhelada por los seguidores de Martinelli.

El canal se vio afectado en su competitividad debido a la reducción del tráfico de buques debido a los bajos niveles de agua, mientras que la minera canadiense, que generaba 40.000 empleos, inició un litigio para reclamar $20.000 millones en compensación.

“Los problemas son enormes”, reconoció el presidente electo.

Estabilidad política en duda

El triunfo de Mulino se vio favorecido por la división entre los anti-Martinelli, cuyo voto se distribuyó entre Lombana, el expresidente socialdemócrata Martín Torrijos (2004-2009), que obtuvo el 16% de los votos, y el excanciller Rómulo Roux (12%).

En estos comicios, los panameños también eligieron a 71 diputados y a los gobiernos locales. Los analistas predicen un Congreso fragmentado.

“El principal desafío será pasar de la polarización y crispación política a la reconciliación nacional. El sistema político está altamente fragmentado y polarizado”, aseguró Rojas.

Según el sociólogo Danilo Toro, “la estabilidad queda en entredicho”. “Se ha preocupado por transmitir que no es una persona relajada”, comentó, al señalar que en su discurso Mulino fue confrontativo con la prensa y los operadores de justicia.

“Respeto la autonomía de cada órgano del Estado, pero le toca al Ejecutivo, y así será, conducir los destinos de la nación panameña”, sentenció Mulino.

Ni gerente de circo ni bailador de TikTok

Ministro de Seguridad durante el gobierno de Martinelli (2009-2014), el futuro presidente panameño es conocido por su carácter autoritario, y la prensa lo vincula con la represión de protestas durante ese período.

Ahora, también enfrentará la crisis migratoria en la peligrosa selva del Darién, que prometió “cerrar” rigurosamente para evitar que los migrantes, en su mayoría venezolanos, atraviesen hacia Estados Unidos.

LEA MÁS: Mulino, el sustituto de Martinelli que quiere ‘cerrar’ la selva del Darién

Mulino reconoce su fuerte personalidad y admite no despertar simpatías. “No me río mucho, pero sé hacer las vainas como tienen que hacerse”, expresó a sus seguidores el domingo por la noche.

“Ustedes no están contratando al gerente de un circo, me escogieron a mí porque voy a ser un presidente de trabajo y de verdad, no un animador de shows ni bailador de TikTok”, añadió.