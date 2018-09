“Hay unos pacientes que tenían tratamientos semanales y se ha tenido que modificar: ya no es semanal sino cada 10 o 12 días. Son pequeñas modificaciones de las cuales no le sabría decir el impacto, pero no es lo que es lo que está estipulado en el esquema. Esto sucedió la semana pasada (segunda semana de huelga), que sí tuvimos días caóticos, como fue trabajar solo con cuatro enfermeras haciendo el trabajo de 12”, admitió Obando.