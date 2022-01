Estos son los 10 celulares que más radiación emiten

Para ser puestos a la venta al público, todos los modelos de celulares tienen que pasar una serie de pruebas que certifican sus niveles de radiación. (Pixabay)

Hoy en día no podemos imaginar nuestras vidas sin un celular. Nos acompaña a todos lados. Es nuestra cámara, nuestra conexión con el mundo, nuestra alarma y nuestra herramienta de trabajo y estudio. Sin embargo, diversos análisis todavía debaten sobre los riesgos a la salud que representa el uso de móviles, entre otros motivos, debido a la radiación que emiten.

Es importante señalar que para ser puestos a la venta, todos los modelos de celulares tienen que pasar una serie de pruebas para confirmar que cumplen con las normas. En ese sentido, si bien no existe una guía universal para un nivel “seguro” de radiación, la certificación alemana, por ejemplo, solo aprueba teléfonos que tienen una tasa de absorción específica de menos de 0.60 vatios por kilogramo.

En el caso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), en Estados Unidos, la medida actual para determinar el límite de seguridad se conoce como “tasa de absorción específica” o SAR y se fijó en 1.6 vatios por kilogramo.

Los celulares que emiten más radiación

La Oficina Federal de Protección Radiológica de Alemania (Bundesamt für Strahlenschutz) ha generado una base de datos completa de teléfonos inteligentes, nuevos y antiguos, para analizar el nivel de radiación que emiten.

De acuerdo con su investigación, los teléfonos inteligentes actuales que generan el nivel más alto de radiación son:

Motorola Edge: 1,79 vatios por kilogramo

ZTE Axon 11 5G: 1,59 vatios por kilogramo

Asus ZenFone 6: 1,57 vatios por kilogramo

OnePlus 6T: 1,55 vatios por kilogramo

Sony Xperia XA2 Plus: 1,41 vatios por kilogramo

Pixel 3A XL de Google: 1,39 vatios por kilogramo

Pixel 4A de Google: 1,37 vatios por kilogramo

Oppo Reno 5G: 1,36 vatios por kilogramo

Google Pixel 3: 1,33 vatios por kilogramo

Google Pixel 4: 1,16 vatios por kilogramo

(Statista)

Otros modelos en la mira

Hay que mencionar que la lista anterior se refiere a los modelos más actuales en el mercado, por ello es que no aparece ningún modelo de Apple pues si bien la agencia alemana ha señalado en el pasado a smartphones como el iPhone 7 y el iPhone 8 por su alto nivel de radiación, los últimos lanzamientos de la empresa han reducido sus emisiones.

Por otra parte, hace unos meses una investigación del periódico Tribune afirmó que cuatro modelos de iPhone (7, 8, 8 Plus y X), tres Samsung Galaxy (S8, S9 y J3) y tres Motorola (e5, e5 Play y g6 Play) superan el límite de seguridad.

No obstante la FCC declaró que las pruebas “no fueron tan exhaustivas” como las que generalmente se presentan para los informes oficiales de cumplimiento. Aun así prometió investigar.

¿La radiación de los celulares es dañina?

Considerando que la mayoría del tiempo el celular está cerca de nosotros, ya sea en nuestra mano, nuestro bolsillo o al lado de nuestra cama mientras dormimos, muchos se muestran preocupados por la idea de que están corriendo riesgos a largo plazo.

La realidad es que aún no existe una investigación concluyente sobre los efectos a largo plazo del uso de los teléfonos móviles, entre otras razones, porque estos dispositivos llevan poco tiempo en nuestra vidas, recordemos que el primero fue lanzado en 1983 y su uso constante solo lleva algunos años.

Por otra parte, tecnologías como las redes 5G son aún más nuevas, aunque ya están causando preocupaciones entre usuarios e investigadores quienes han solicitado a las autoridades que cambien los estándares de seguridad permitidos.

¿Cómo protegerse de la radiación de los celulares?

Los expertos sugieren las siguientes prácticas para limitar la exposición innecesaria a la radiación de los celulares:

Desconéctate del uso habitual de tu dispositivo tanto como sea posible. No mantengas tu teléfono junto a tu cuerpo, por ejemplo en tu bolsillo del pantalón. Usa el altavoz o un audífonos cuando hagas llamadas. No duermas junto a tu teléfono u otros dispositivos.Mantén el teléfono en modo avión cuando no lo estés usando.