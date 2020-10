“Siempre me mantuve muy activo, primero jugando, luego era de participar en las mejengas de barrio. Después comencé a correr y trotar. Estudié Educación Física en la universidad. Como a los 40 años, una ortopedista me dijo que por un fallo en la rodilla no podía correr. Tuve que dejar mi sueño de hacer un triatlón, pero podía caminar y a eso me dediqué, luego vi que el cuerpo me respondía muy bien”, señaló a La Nación.