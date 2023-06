Diputados y alcaldes de Cartago se unen para exigir nuevo hospital a CCSS y Gobierno

“Cuando un paciente llega con infarto al Hospital Max Peralta no hay sala de hemodinamia. Hay que trasladarlo al Calderón (en San José) y su atención depende de que haya o no espacio. El paciente puede morir en el trayecto en el Alto de Ochomogo. Esto, en el siglo XXI, no se justifica”.

Las palabras de Carlos Halabí, presidente de la Junta de Salud del hospital de Cartago, describen una de muchas situaciones que se pueden poner de ejemplos para justificar la necesidad de un nuevo centro médico para esa provincia.

Halabí fue una de las voces en la actividad que reunió a diputados y alcaldes cartagineses, este 7 de junio, para exigir a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al presidente Rodrigo Chaves, seguir con la licitación para construir el nuevo hospital Max Peralta.

“El terreno escogido es apto. La plata está. Lo que falta es voluntad”, enfatizó Halabí.

El grupo anunció además una marcha pacífica este sábado 10 de junio. Invitaron a los habitantes de la Vieja Metrópoli a asistir vestidos de blanco para manifestarse en favor del edificio por el que llevan esperando más de dos décadas.

El 24 de mayo, el Gobierno anunció que prepara una licitación pública para la compra de un segundo terreno para construir el nuevo hospital de Cartago, aun en contra de un criterio de la Gerencia de Infraestructura de la Caja.

LEA MÁS: ‘Nos tomaron el pelo’: Vecinos de Cartago molestos por otro freno de CCSS a nuevo hospital

Para construir el nuevo hospital, la CCSS adquirió una propiedad de 118.883 metros cuadrados valorada en ¢1.595 millones, ubicada en Coris, en el cantón de El Guarco. Esto ocurrió en el 2011.

Sin embargo, para el actual Poder Ejecutivo y la presidenta de la Caja, Marta Esquivel, la finca no reúne las condiciones adecuadas. Rodrigo Chaves informó de que enviaría el expediente al Ministerio Público (MP) y a la Auditoría Interna de la CCSS para que investiguen supuestas irregularidades en el proceso de compra.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves frenó terreno para hospital de Cartago con documentos equivocados

Poco después se supo que el presidente Chaves frenó el uso de un terreno con base en documentos equivocados.

‘Dos, tres o cinco años’ Copiado!

Este miércoles, la diputada liberacionista Paulina Ramírez aseguró que demostrarán que Cartago está unido: “Nunca hemos estado tan cerca. Solo falta adjudicar la licitación. Estamos abiertos al diálogo pero no vamos a claudicar en la lucha por el hospital”, advirtió.

Imagen de noviembre del 2021 del terreno donde se ubicaría el nuevo hospital de Cartago, 200 metros al oeste del cruce de El Quijongo. (Rafael Pacheco Granados)

Alejandro Pacheco, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), invitó a Rodrigo Chaves y a Marta Esquivel a visitar el servicio de Emergencias del hospital de Cartago para que vean a la gente que pasa dos o tres días sentada en una silla o en el suelo, en espera de atención.

“Los invito para que vayan así como fueron a ver una delegación de policía. Vayan al hospital de Cartago y dense cuenta de las necesidades de un hospital nuevo. No podemos seguir en ese tugurio”, dijo Pacheco.

LEA MÁS: Nuevo hospital de Cartago tomará más años; Gobierno decide buscar otro terreno

Mario Redondo, alcalde del cantón Central, recordó que para llegar adonde se está, a las puertas de adjudicar la licitación, tuvieron que pasar diez años para la compra del terreno y 12 años más para tener una licitación.

“Cada día que se atrasa la construcción del nuevo hospital se compromete la vida y la salud de muchas personas. Cartago no puede esperar dos, tres o cinco años más”, expresó Redondo.