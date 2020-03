“Para el escenario que podamos tener es decisivo lo que hagamos en los próximos días. Esperamos no llegar a ese escenario donde tengamos que decidir a quien tengamos que poner respirador. Este virus se transmite fácilmente, no vayan a lugares públicos y si van no se toquen la cara, lávense las manos, no se saluden de mano y beso, son medidas que van a salvar vidas para que los apliquen, seamos más inteligentes no esperemos que la muerte llegue tan cerca para actuar”, advirtió una vez más el jerarca Salas.