“Son temas que está valorando la Comisión y que esperaría que no sea mucho el tiempo para tomar el acuerdo. Porque, además, si pensamos que los laboratorios estarán pendientes de los países para comprar vacuna para el próximo año, no podríamos decir ‘en diciembre compramos vacuna’, porque (las farmacéuticas) nos dirán que ya no hay posibilidades”, advirtió Arroba.