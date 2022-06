Costa Rica sin datos de covid-19 por segunda semana debido a ‘hackeo’ a CCSS

Hasta este 14 de junio, los servicios de salud, financieros y administrativos de la CCSS funcionan con planes de contingencia, con el uso de expedientes de papel y trámites manuales. En la foto, el Hospital México. (Rafael Pacheco Granados)

Por segunda semana consecutiva, se desconoce la evolución de la covid-19 en el territorio nacional. El Ministerio de Salud tampoco publicará este martes 14 de junio los datos relacionados con el registro de casos nuevos, comportamiento de las hospitalizaciones y muertes de la más reciente semana epidemiológica, la número 23, que finalizó el sábado 11 de junio.

El Ministerio de Salud atribuye la situación al hackeo en los servidores y sistemas de información de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que trascendió el 31 de mayo. Este ciberataque modificó el nivel de detalle, flujo y formatos de intercambio de la información sobre el comportamiento de la pandemia, que ahora se traslada de forma física a los niveles locales de Salud.

“(...) esta situación en particular es la causa por la que no se publican los datos de covid-19 semanalmente, como se tenía establecido, ya que no se pueden integrar a las bases de datos tal y como se venía haciendo semanas atrás”, informó Salud en un boletín de prensa.

“Desde las instituciones a cargo, se están realizando importantes esfuerzos para lograr, en el menor tiempo posible, la sistematización de los datos disponibles, con el objetivo de obtener y generar la información sobre los casos covid-19 a nivel nacional.

[ Casos, hospitalizaciones y fallecimientos por covid-19 aumentaron del 25 al 30 de mayo ]

“Sin embargo, es importante aclarar que estos datos no serán comparables con la información que se presentaba anteriormente pues la fuente y las definiciones son distintas a lo habitual”, aclara el boletín.

La última información disponible data de la semana epidemiológica 21, que abarcó el periodo del 22 al 28 de mayo.

Según ese informe, del miércoles 25 al lunes 30 de mayo se reportaron 13.896 infecciones, un promedio de 2.316 al día. Una semana antes, hubo datos completos durante los siete días. En ese período (del miércoles 17 al martes 24 de mayo), el promedio diario de casos fue de 1.929. Esto representa un aumento del 20,69% del promedio diario de una semana a otra.

En ese momento, las hospitalizaciones, tanto en salón como en cuidados intensivos, subieron en relación con la semana precedente. El 30 de mayo, había 385 personas internadas con la covid-19, de las cuales 52 estaban en una unidad de cuidado intensivo (UCI); eran 39 internamientos más que siete días atrás y siete pacientes más en UCI.

La coincidencia de la quinta ola pandémica con el repunte de la temporada de otras enfermedades respiratorias tiene saturados los servicios de emergencias en Ebáis y hospitales. Un porcentaje importante son casos leves, gracias a la vacunación anticovid, que reduce el riesgo de tener complicaciones de la enfermedad y morir por esta causa.

Especialistas consultados por La Nación coincidieron, por aparte, en que el hackeo a la CCSS y la desconexión obligada de las computadoras, los dejó sin datos para análisis de la pandemia.

[ ‘Hackeo’ a CCSS deja a ciegas monitoreo de la pandemia ]

Desde el 31 de mayo y hasta este momento no se sabe cuántos casos de covid-19 hay en todo el país, menos si van en aumento o a la baja; tampoco se conoce el número de personas hospitalizadas, fallecidas o la cantidad de vacunas aplicadas.

“Estamos a ciegas. No vamos a saber la evolución de las hospitalizaciones. De hecho, podríamos llegar a una situación muy grave y darnos cuenta cuando estemos ahí”, dijo a La Nación Tomás de Camino, director de la Escuela de Sistemas Inteligentes de la Universidad Cenfotec y experto en modelos epidémicos.

La situación con el hackeo no ha cambiado. Se cumplen 15 días desde que se registró el principal ataque, aunque hay evidencias de que los hackers se habían infiltrado desde febrero de este año.