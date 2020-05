“Mi criterio personal es que si no se usan ese tipo de aplicaciones, el retorno de la pandemia será muy delicado. La segunda ola sería muy riesgosa porque la gente empieza a salir a la calle y debemos tener herramientas de ese tipo para cuidarnos y que no suban el número de casos positivos o muertes. Es importante que busquemos cómo habilitar estos mecanismos para no contagiarnos”, enfatizó Molina.