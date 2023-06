¿Cómo cuidar lo que cocinamos en casa para evitar intoxicaciones?

Un alimento podrá llegar bueno y fresco a nuestras manos que, si no seguimos prácticas muy básicas a la hora de manipularlos, cortarlos, cocinarlos y guardarlos, podemos exponernos –y exponer a nuestros comensales– a enfermedades que pueden ir desde una simple diarrea hasta, incluso, la muerte.

Ingrid Escalante Raventós, nutricionista especialista en Gerencia Sanitaria e Inocuidad de Alimentos, compartió consejos útiles que pueden ayudarnos a evitar las intoxicaciones alimentarias. Sus recomendaciones se dieron en el marco del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos.

Para la especialista, hay cinco aspectos que deben quedar claros desde que los alimentos llegan a nuestra casa, según pautas dictadas por la Organización Mundial de la Salud.

Mantener la limpieza Separar alimentos crudos y cocinados Cocinar completamente cada platillo Mantener los alimentos a temperaturas seguras (si se va a recalentar debe llegar a 70 º C) Usar agua y materias primas seguras

Los mayores errores

No importa el platillo que estemos preparando, siempre hay una serie de medidas de higiene y manipulación de alimentos que debemos seguir para evitar intoxicaciones.

De acuerdo con la especialista, hay ocho errores que las personas cometen al momento de cocinar las comidas en el hogar:

Inadecuado lavado de manos y de los utensilios de cocina. La manipulación de los alimentos: pasan de “mano en mano” hasta llegar a nuestra mesa. Temperaturas de transporte, almacenamiento, cocción y conservación inadecuadas. Si un platillo está más de dos horas a temperatura ambiente, ya no es seguro comerlo. Métodos de descongelación y recalentamiento inadecuados. Por ejemplo, no dejarlos a temperatura ambiente durante largas horas; si no podemos cocinarlo inmediatamente, lo recomendable es sacar la comida del congelador con una antelación de 12 horas y dejarla en la nevera sobre un plato o bandeja que recoja el líquido que se genere. La otra opción es descongelar en el microondas si vamos a comerlo inmediatamente. Contaminación cruzada entre productos crudos y cocidos, tocar los alimentos con las manos mal lavadas o compartir los utensilios de cocina Utilizar productos vencidos o sin técnicas seguras de elaboración, como la pasteurización. Los químicos: se deben preferir, en lo posible, los productos certificados como orgánicos. La mayoría de las frutas y vegetales tienen agroquímicos que contaminan los alimentos y pueden afectar la salud a mediano o largo plazo. Limpieza y desinfección: superficies, equipos y alimentos deben ser primero lavados (disminuir suciedad) y luego desinfectados (disminuir carga microbiana). Deben darse en este orden para garantizar la inocuidad.

¿Qué hacer en caso de intoxicación?

Si usted presenta síntomas de intoxicación o si tiene alguna duda, el Centro Nacional de Intoxicaciones, con sede en el Hospital Nacional de Niños, atiende las 24 horas durante los 365 días del año.

Allí se dan asesorías sobre cualquier tipo de intoxicación o reacción alérgica en personas de todas las edades. También se atienden consultas sobre animales intoxicados.

Para comunicarse al 2223 1028 o al 800 INTOXICA (800 468 9422).

En caso de sufrir malestar con diarrea y vómitos, lo ideal es tomar suero. Tomar simplemente agua no basta, porque no se podrían reponer los electrolitos. Tomar bebidas deportivas tampoco funciona, porque no le dan a la persona las sustancias necesarias.