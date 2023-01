¿Cómo aliviar las migrañas y otros dolores de cabeza?

La migraña y otro tipo de dolores de cabeza son de los padecimientos más difíciles y de los que más deterioran la calidad de vida de las personas al dejarlas incapacitadas para las actividades cotidianas.

¿Cómo aliviarlas? La respuesta no es para nada sencilla, reconoció el médico de familia Gustavo Adolfo Mora Vargas, quien durante años se ha dedicado a estudiar los diferentes tipos de cefaleas para atender mejor las necesidades de quienes los sufren. Mora dirige la atención en cefaleas de la Clínica Marcial Rodríguez en Alajuela.

Por eso, en Siéntase Pura Vida, exploramos el tema de la mano de Mora y de lo que dice la literatura médica.

Migrañas y otros dolores de cabeza, ¿por qué se dan y cómo aliviarlos?

Fuertes dolores de cabeza incapacitan a más de 30.000 ticos cada año

La cabeza no siempre duele igual. No siempre se siente igual, ni con la misma intensidad, ni en el mismo sitio de la cabeza. A veces, va acompañada de otros síntomas.

Hay quienes tienen intolerancia a la luz y al ruido, hay quienes sienten náuseas, hay quienes tienen dolor en más de una zona. También están aquellos a los que les duele muy esporádicamente los que, más bien, indican que se sienten felices cuando un día amanecieron con menos dolor.

Y eso es, entre otras cosas, porque no siempre la causa es la misma, no todos los dolores tienen un mismo origen. Por eso, no todos llevan exactamente el mismo tratamiento.

De acuerdo con Mora, solo el índice de la clasificación actual de la Sociedad Internacional de Dolores de Cabeza requirió 11 páginas. Según este documento, hay 15 subtipos de migraña, igual sucede con las cefaleas tensionales. Además, hay otros tipos de dolores, tanto primarios como secundarios; cada tipo de cefalea tiene una explicación distinta e incluso formas diferentes de doler.

Por si fuera poco, a veces dos o más tipos de cefalea pueden estar de forma concomitante.

En otros casos, especialmente en quienes tienen bruxismo (tendencia a “trabar” o apretar los dientes incluso de manera inconsciente) esto producirá un dolor de cabeza u oído y un odontólogo sería la persona para guiarlo.

¿Qué son los triglicéridos y por qué deben importarnos?

Cuando son esporádicos Copiado!

Si usted experimenta un dolor fuerte muy de vez en cuando o se asusta porque los dolores no son para nada normales en usted, puede hacer varias cosas. La primera, según Mora, es esperar a que se le pase, en muchas ocasiones se irán por sí solos. Buscar descanso en un lugar sin mucha luz ni ruido puede ayudar.

También es importante mantenerse bien hidratado, porque la deshidratación podría complicar la intensidad.

¿Acudir a los analgésicos de supermercado? El experto añade que esto puede servir en un momento específico, pero que si persiste y el dolor se vuelve más frecuente no debería hacerse costumbre y lo conveniente es buscar ayuda para atender el problema.

También es bueno revisar si hay otros síntomas, como náuseas, vómito u otro tipo de sensaciones. Por ejemplo en algunas migrañas, se sufren las llamadas auras, que son destellos o manchas que se ven cerca de una hora antes que se den los “ataques” de migraña.

Un dolor en una misma zona del cuerpo, características muy diferentes: así son las cefaleas

¿De qué depende el tratamiento? Copiado!

Las mujeres son quienes más tienen problemas de migrañas y otros dolores de cabeza. Ilustración: Shutterstock

¿Cómo se quita la resaca o ‘goma’?

El tratamiento dependerá de la intensidad del dolor, de su frecuencia, de si hay náuseas o no, o de si hay alergias a algún tipo de medicamento. Por eso es importante que los dolores se vuelven recurrentes, los tratamientos sean recetados por un médico, no por nadie más.

Se debe considerar si hay alergias a los medicamentos y, en estos casos, el médico debe explorar otras opciones. También hay que buscar alternativas para quienes tienen náuseas y vómitos; en estos casos los medicamentos orales no serían la mejor solución.

Otros casos especiales son los de las embarazadas que no pueden tomar muchos fármacos, por lo requiere mayor acompañamiento.

Médico especialista en cefaleas responde las dudas más comunes sobre los dolores de cabeza

El peligro de automedicarnos Copiado!

La automedicación no es buena consejera nunca, pero en los casos de las cefaleas puede ser todavía más peligroso, porque la buena intención de querer aliviar el dolor más bien puede volverlo peor. Esto también es válido para quienes buscan recetar a familiares y amigos sus medicamentos para el dolor.

Por ejemplo, los analgésicos no esteroidales, como el ibuprofeno, podrían producir dolor de cabeza si se utilizan por más de tres días por semana o 15 días o más al mes. Pero con otros tipos de fármacos, como los triptanes, uno de los medicamentos más comunes para la migraña, estas cefaleas podrían producirse si se utilizan más de dos veces por semana o diez días al mes. Finalmente, los más fuertes, como el tramadol, también podría causar dolor si se presentaran más de dos días por semana.

Hay otros riesgos, por ejemplo, en quienes tienen gastritis severa o problemas digestivos o úlceras, el abuso podría causar sangrado digestivo. Asimismo, habría problemas para quienes tienen males renales, pues abusar de estos fármacos podría dañar más.

Si no le han recetado medicamentos y tiene dolor, primero piense si el dolor es lo suficientemente fuerte como para necesitar un analgésico.

¿Se pueden limpiar los vasos sanguíneos? Le explicamos

¿Cuándo buscar ayuda? Copiado!

Si el dolor es intenso al menos cuatro días al mes.

Si el pico de dolor se alcanza muy rápido.

Si tiene fiebre.

Si registra pérdida de peso.

Si deja de hacer actividades a las que estaba acostumbrado.

Si el dolor es incapacitante.

Además, hay otras “banderas rojas” en las que debe buscarse la atención.

Dolores recurrentes en embarazadas.

Dolores que despiertan constantemente en la madrugada.

Si escucha golpeteo en sus oídos.

Cuando hay pérdida de peso y está con debilidad.

Si anteriormente tuvo cáncer.

Cuando se dejan de hacer funciones básicas del cuerpo, como mover una parte.

Cuando hay deterioro cognitivo o alteración en el estado de consciencia.

Si hay cambios en el comportamiento.

Si el dolor se da durante las relaciones sexuales.

Dolores constantes al toser o al estornudar.

Si antes de los 50 años no había presentado y comienza con crisis.

Si, en el caso de niños, no tienen un desarrollo normal.

Abusar de los analgésicos más bien podría empeorar su dolor de cabeza

Costocondritis: el dolor de tórax más común ¿cuándo acudir al médico?

¿Qué podemos hacer si detectamos que debemos buscar ayuda? Mora reconoció que no hay tanta formación a nivel de médicos ni educación de la sociedad costarricense, por lo que debería buscarse personas con formación en el tema.

Sin embargo, dentro de unos años podría haber mayor formación. Como Mora sabe que hay una gran demanda del servicio en todo el país, una de sus misiones como profesor del posgrado en Medicina Familiar es entrenar a otros profesionales a detectar y tratar estos dolores.

‘La gente no entiende que estas migrañas no son solo un dolorcito de cabeza’

Problema de gran magnitud Copiado!

No son pocas las personas que sufren de dolor de cabeza. En Costa Rica, cada año, al menos 30.000 asegurados solicitan incapacidades debido a diferentes tipos de cefaleas o dolores de cabeza. Solo entre enero de 2019 y abril de 2022, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registró 175.291 órdenes de incapacidad por esta causa, las cuales sumaron 292.138 días de licencia, para un promedio de 1,67 por episodio.

La gran mayoría de individuos que viven este padecimiento son mujeres, población que recibe tres de cada cuatro atenciones (77%) en consulta externa de la CCSS. Son al menos 100.000 visitas por este problema en los servicios de clínicas y hospitales, cifra que también refleja el impacto de la dolencia, lo mismo que las incapacidades. Los números podrían ser mucho más altos si se considera que una parte de los afectados acude a servicios privados o solo puede buscar ayuda en farmacias.

A nivel mundial se considera que específicamente la migraña afecta al 8% de los hombres y al 17% de las mujeres.

‘Limpieza’ de colon: ¿para qué limpiar algo que no está sucio?

¿Por qué duele la cabeza? Copiado!

Una de las mayores preguntas de quienes experimentan cefaleas frecuentes es “¿qué pasa dentro de mi cabeza para que duela tanto?”. Mora explicó que se unen varios factores, como cambios de sustancias, cambios vasculares y cambios en la sensibilidad, y en algunos puntos dentro de la cabeza se activan y favorecen la presencia de dolor, náuseas, intolerancia a la luz y al ruido.

También hay un gen regulador de la calcitonina; si esta sustancia se libera en mayores cantidades hace que los ataques de migraña sean más frecuentes.

La herencia tiene un componente que hace más proclives a algunas personas a que se dé esta dolencia, mencionó Mora. Si uno de los progenitores de un bebé tiene migraña, este niño tendrá 50% de probabilidades de desarrollarla en algún momento de la vida, y si ambos padres la tienen, las probabilidades suben al 75%.

¿Qué hacer para evitar las jaquecas y migrañas?